„Denn die 2016 vom Bund geänderte Straßenverkehrsordnung erlaubt auch Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen – und zwar in ,sensiblen Bereichen mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern‘“, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Presseinformation mit.

Davon profitiert bereits seit 2017 das Haus St. Vitus mit seinen Bewohnern an der Münsterstraße, und nun kommen auch die Schüler der beiden Grundschulen und der Verbundschule in den Genuss der Regelung. Bürgermeister Sebastian Seidel, Schulamtsleiter Thomas Stohldreier und die Schulen zeigen sich hoch erfreut von dem Plus an Sicherheit. „Für die Autofahrer ist die veränderte Verkehrssituation sicher noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber ab sofort hat hier vor allem die Sicherheit der Kinder Vorfahrt.“