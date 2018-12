Thomas Beumers heißt der Dirigent, der hauptberuflich Mitglied des in Münster stationierten Luftwaffenmusikkorps ist. Dies sei „die beste aller Einsatzmöglichkeiten für einen Soldaten“, meinte Moderator Burkhard Serries augenzwinkernd.

Auf dem Programm des knapp eineinhalbstündigen Konzertes standen Weihnachtliches sowie Perlen der Genres Pop, Filmmusik und Musical. Die aus Warendorf stammende Sängerin Hannah Miele steht am Anfang ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin und Sängerin. Sie präsentierte ihr großes Talent in gleich mehreren Kostproben. Zur Einstimmung stimmten Orchester und Publikum das bekannte Adventslied „Macht hoch die Tür“ an.

„Wir spielen Klassik aus der Zeit des Barock“, moderierte Serries die beiden folgenden und nach B-Dur transponierten Sätze „Prelude und Fuge C-Dur“, von Johann Sebsatian Bach, BWV 555, an. Das Arrangement war von der komplexen Kontrapunktik des Originals so weit entfernt, wie die Klassik vom Barock. Besser wäre der Titel des Arrangements etwa mit „Fantasie über Themen aus dem Prelude und der Fuge C-Dur“ beschrieben – aber was solls: Jedenfalls klang das Orchester fulminant und groovig – und das ist wohl auch das, was den sehr vielen Mitgliedern sichtlich am meisten Spaß am gemeinsamen Musizieren bereitet.

In „The Polar Express“ war eine ganze Schlagwerk-Abteilung emsig mit ostinativen Rhythmen gebucht: Hervorragend! Und was wäre Weihnachten (für viele) eigentlich ohne Rolf Zuckowskis Hit, „In der Weihnachtsbäckerei“? Die dargebotene Big-Band-Fassung war sogar ein Leckerbissen für die, bei denen „Last Christmas“, „Dicke rote Kerzen“ und eben dieser Kinder-Weihnachtshit schon zu den Ohren herauskommt. Mit einem „Rhythmus, bei dem man einfach mit muss“, ließ das Blasorchester es aber mal richtig krachen – und eine kleine Stelle mit dem Text des Kleinkinderliedes „Backe, backe Kuchen“ zum Mitmachen fürs Publikum war sogar auch humorvoll eingearbeitet. „Es ist nicht verboten ,Backe, backe Kuchen‘ in der Kirche zu singen, heizte Serries vorher noch ein.

Hannah Miele überragte in ihren Partien, „Today won´t come again“, „Ich gehör´ nur mir“, und der Zugabe „All I want for Christmas is you“ ein ums andere Mal und erntete spontanen Zwischenapplaus und „Brava“-Rufe. Nach Ende des außerordentlichen Konzertes gab‘s auf dem Kirchplatz beim Glühwein noch Gelegenheit, diesen tollen Erfolg gemeinsam zu feiern.