Kaffee, Kuchen, Schmalzbrote und drei Suppen luden im Anschluss im Gemeinderaum zum Verweilen ein. Der Basar lockte mit vielen Handarbeiten, handgestrickten Socken, Marmeladen, Plätzchen und kleinen weihnachtlichen Dekoartikeln zum Verschenken. Der Erlös des Tages fließt in die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde.

Am Nachmittag waren die neuen KU3-Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern in das Gemeindehaus eingeladen, um sich auf die Adventszeit einzustimmen. Nach einer Vorstellungsrunde erzählte und zeichnete Sören Zeine, Jugendmitarbeiter der Gemeinde, die Legende vom Heiligen Nikolaus und den Goldstücken.

Anschließend ging es in die Gruppenarbeit, die Zeine gemeinsam mit Frauke Hübner und Cordula Fislage gestaltete. Wann und wie der erste Adventskranz entstand erfuhren die Kinder und Eltern von Sören Zeine: „Johann Conrad Wichern vom Rauhen Haus in Hamburg wollte seinen Schützlingen die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen, nahm ein Wagenrad, 20 kleine Kerzen und vier größere für die vier Adventssonntage als Symbol.“

In der Küche wurden unter Anleitung von Cordula Fislage Äpfel entkernt, mit Marzipankugeln und Marmelade gefüllt und anschließend als leckere „Bratäpfel“ verzehrt.

Adventskalender, Engel, Äpfel und Nüsse sind nur einige Symbole in unserem Land, die wir mit Advent in Verbindung bringen. Frauke Hübner hatte sich mit diesem Thema auseinander gesetzt und in den Workshops davon erzählt.

Mit einem gemeinsamen Lied wurde der besinnliche adventliche Nachmittag beendet.