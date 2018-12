Begrüßt wurden sie zunächst von Bürgermeister Sebastian Seidel, der ihnen allen den Dank der Gemeinde dafür aussprach, dass sie sich auch in den vergangenen Monaten unermüdlich für die aus ihrer Heimat geflüchteten Menschen in verschiedenen Bereichen eingesetzt haben. Er nannte stellvertretend die Wohnungsvermieter, die Sprachvermittler und die Aktiven in der Kleiderkammer. Der Staat allein sei nicht in der Lage, die umfangreichen Aufgaben zu lösen. Seidel betonte, dass die Integration nur funktionieren könne, wenn Haupt- und Ehrenamt zusammenarbeiteten. „Wir brauchen Menschen wie Sie, wir brauchen vor allem Empathie und den Wunsch, sich miteinander zu verbinden.“

Der Hausherr, Pfarrer Heinrich Hagedorn, nahm den Gedanken auf. Er habe auf dem Katholikentag in Münster mit Besuchern aus einer Stadt in Norddeutschland gesprochen und den Eindruck vermittelt bekommen, dass das Zusammenleben in größeren Einheiten nicht so gut funktioniere wie in kleinen. Er appellierte an die Anwesenden, „lassen Sie uns miteinander den Weg gehen, immer mit dem Blick auf den Menschen.“ Er sei im übrigen äußerst dankbar dafür, „dass wir solchen Kräften wie der AfD hier in Everswinkel keinen Raum bieten. Lassen Sie uns weiter darauf hinwirken, dass es so bleibt.“ Dazu müssten die verschiedenen Ebenen auch in der Zukunft so erfolgreich zusammenarbeiten.

Der scheidende Amtsleiter Thomas Stohldreier ließ es sich nicht nehmen, persönlich Abschied zu nehmen und seinen Dank zu überbringen. „Sie sind seit über drei Jahren dabei und helfen an so vielen Stellen. Mir hat die Kooperation mit Ihnen viel Freude bereitet. Danke.“ Auf den Zwischenruf von Christa Leuer – „Und wer dankt jetzt Herrn Stohldreier?“ – zollten die Teilnehmer dem Amtsleiter der Gemeinde mit lang anhaltendem Applaus ihren Respekt für die geleistete Arbeit. Karl Stelthove überreichte ihm im Namen der Flüchtlings-Initiative den neuen Kalender der Gesellschaft für bedrohte Völker, „Beschwingt: Musik und Tanz in aller Welt“ und wünschte Stohldreier alles Gute für die Zukunft.