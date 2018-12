Ein überaus geschätzter Mensch

Es überraschte nicht, dass bei der Verabschiedung zum Ende der offiziellen Tagesordnung reichlich Wehmut mitschwang. Alle Fraktionsführer hatten zuvor in ihren Haushaltsreden ihren Dank an den beliebten Amtsleiter eingearbeitet: „Impulse gesetzt“ habe er im Schulbereich, beim HdG, der KiTa-Planung oder in der Verkehrs-Werkstatt, sei „vor allem in der Flüchtlingskrise Dreh- und Angelpunkt in der Gemeinde“ und ein „Fels in der Brandung“ gewesen, habe mit Sozialkompetenz geglänzt und die Start-Aufgabe Verbundschule seinerzeit „hervorragend gelöst“.

Bereiche, die auch Bürgermeister Sebastian Seidel in seiner Würdigung streifte und in denen Stohldreier „Großes geleistet“ habe. Als „kreativer Netzwerker“ haben er in der Verwaltung wie auch in der Bürgerschaft „vieles angestoßen und noch mehr bewegt“. Als „Mister Verbundschule“ habe Stohldreier die Schule „mitgestaltet, mit auf die Gleise gesetzt“ und weiterentwickelt. „Ihre Sternstunde als Mensch und als Verwaltungsmitarbeiter haben Sie 2015 erlebt.“ Während des Flüchtlingsstroms habe der Amtsleiter die Fäden zusammengehalten und den Aspekt der Integration von Anfang an verfolgt. „Sie haben den Menschen immer wieder Mut zugesprochen, wenn es nicht so einfach war.“ Seidel würdigte die Loyalität Stohldreiers und den von ihm gewünschten „offenen und ehrlichen Umgang“ miteinander, der eine Basis für eine gute Zusammenarbeit gewesen sei. „Was ich persönlich dabei schätze: Sie waren auch für mich immer wieder ein guter Diskussionspartner, mit dem man die Gedanken fliegen lassen und neue Ideen entwickeln konnte.“ Stohldreier sei „als Dienstleister des Ehrenamts“ stets ansprechbar für die zahlreichen engagierten Bürger gewesen, „was Ihnen viel Respekt eingebracht hat“. Und dies bis zum letzten Tag. Seidel schmunzelnd: „Sie haben, so glaube ich, noch gar nicht realisiert, dass Sie im nächsten Jahr einen neuen Arbeitgeber haben.“

Freute sich über viele lobende Worte: Thomas Stohldreier. Foto: Klaus Meyer

Stohldreier selbst zeigte sich berührt von der vielfältigen Wertschätzung. „Hinter mir liegt eine Superzeit in Everswinkel mit ganz vielen schönen Momenten und Augenblicken, die ich nie vergessen werde. Everswinkel bedeutet mir sehr viel.“ Gemeinsam habe man ganz viel erreicht, wobei die Verbundschule an den Start zu bringen und ständig weiterzuentwickeln „sicher das Highlight war“. Die Früchte der Arbeit ernte man mit dem guten Ruf der Schule, der für 97 Prozent der Eltern mit ausschlaggebend für die Schulwahl gewesen war. „Da können wir stolz drauf sein.“

Auch beim KiTa-Ausbau und der Flüchtlingsintegration habe man an erfolgreich einem Strang gezogen, was auch „sehr viel Spaß gemacht“ habe. Stohldreier bedankte sich bei allen Personen, Gruppen, Vereinen und Institutionen sowie natürlich den Amtsleiter- und Arbeitskollegen im Rathaus und seinem Team aus Amt 32, die ihn in seiner Arbeit unterstützt haben. Die Liste ist lang. In seinen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit an Bürgermeister Seidel bezog er auch ausdrücklich dessen Vorgänger Ludger Banken mit ein.

Wehmut und Vorfreude gleichermaßen kämen nun zusammen, gestand der Münsteraner. „In mir bleibt immer ein Stück Everswinkel“, der Gemeinde wünsche er bei der Weiterentwicklung das Allerbeste. Er werde auch gerne mal wieder vorbeischauen – „um im Frühjahr Spargel und im Dezember einen schönen Weihnachtsbaum zu kaufen“. Lange, stehende Ovationen aller Ratsmitglieder brachten zum Ende noch einmal unübersehbar zum Ausdruck, welchen Stellenwert der gemeindliche Amtsleiter und der Mensch Thomas Stohldreier in den zwölf Jahren hatte.