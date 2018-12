Die Karten sind neu gemischt

Hatten sich CDU und SPD in den vergangenen Jahren stets Verbal-Gefechte unterschiedlicher Intensität geliefert, herrschte diesmal ein ganz anderer, verbindlicher Ton in der zeitversetzten Konversation der Fraktionsprotagonisten Dirk Folker (CDU) und Dr. Wilfried Hamann (SPD), die sich gegenseitig „konstruktive Gespräche“ bescheinigten und letztendlich auch noch gegenseitig Beifall spendeten. Auf der anderen Seite des Haushalts-Tisches übten sich FDP und Grüne im Schulterschluss. Das verbindende wie gleichermaßen trennende Thema: die Erhöhung der Steuerhebesätze.

Am Ende des Abends gab es überraschende Koalitionen bei der Haushaltsverabschiedung: Schwarz-Rot und Gelb-Grün. Eine neue politische Farbenlehre für die Vitus-Gemeinde. Einige Beteiligte sprachen gar schon von einer „GroKo“ Everswinkel. Nun, wie lange diese neuen „Koalitionen“ halten, wird sich im kommunalpolitischen Jahr 2019 zeigen.

Dass die CDU voll hinter der vorgeschlagenen Steuererhöhung steht, hatte sie ja schon frühzeitig signalisiert. „Wir als CDU sagen zu diesem schweren Schritt, nach langer, intensiver, interner Diskussion, ja. Diese Entscheidung treffen wir nicht leichtfertig, sie ist aber leider notwendig“, betonte Folker und verwies auf das aufsummierte Haushaltsdefizit von rund sechs Mio. Euro in den letzten Jahren sowie die dennoch geleisteten Ausgaben in den Bereichen Schule, Schülerbeförderung, Sport und Vitus-Bad- und HdG-Sanierung. Viele große Ausgabenpositionen seien kaum oder gar nicht vor Ort beeinflussbar. „Leider halten die Einnahmen mit den Ausgaben schon seit Jahren nicht mehr Schritt“, so der CDU-Fraktionschef, der mit dem Hinweis auf die eindringlichen Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nachlegte: „Es ist unsere Pflicht, der nächsten Generation eine finanziell gesunde Gemeinde Everswinkel zu hinterlassen. Es ist unverantwortlich jedes Jahr sein Vermögen zu verringern und das in konjunkturell guten, ja sehr guten Zeiten.“

SPD-Fraktionsführer Hamann warf bei seiner finanziellen Lage-Analyse einen Blick zurück. „Durch die Entscheidungen der Vergangenheit mit zahlreichen Investitionen in neue Infrastruktur wurden die Weichen gestellt. Dies beschert der Gemeinde dauerhafte Folgekosten für Betrieb, Unterhaltung, Instandhaltung und Abschreibung. Kosten die sich nicht mehr korrigieren lassen.“ Auch er verwies auf die GPA-Einschätzungen. „So liegt uns heute zwar eine deutliche Erhöhung der Hebesätze zur Abstimmung vor, aber diese ist eingebettet in ein ausgewogenes Gesamtkonzept.“ Und: „Nur wenn wir alle dazu beitragen, können wir den erreichten Standard in unserer Gemeinschaft erhalten.“

Gemeinsam feuerten Folker und Hamann Breitseiten gegen die FDP ab. Die Liberalen würden seit Jahren das Motto propagieren, ,mit uns keine Steuererhöhungen‘, aber Vorschläge, wie das Haushaltsdefizit verkleinert oder verhindert werden könne, gebe es nicht. „So einfach kann man es sich nur machen, wenn man keine Verantwortung tragen will“, warf Folker der FDP vor, nur ans eigene Klientel und die nächste Wahl zu denken. In die gleiche Kerbe schlug Hamann: „Wer seit Jahren solidarische Entscheidungen ablehnt und stattdessen den Individualismus propagiert nach dem Prinzip, ,wenn jeder an sich selber denkt ist an alle gedacht‘, der kann auch in der jetzigen Situation dem gemeinsamen Übernehmen von Verantwortung nichts abgewinnen“, so Hamann, der hoffe, dass dies „nicht erneut als die Bewahrung der Freiheit für den Einzelnen verkauft werden soll“. Auch für die Grünen gab‘s eine Ohrfeige: Man könne nicht erst fordern, dass sich etwas ändere, und dann „einen Rückzieher machen nur weil sich ein kleiner Lichtblick am finanziellen Himmel auftut. Hier würden wir uns mehr Weitsicht wünschen.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Peter Friedrich würzte seine Haushaltsplan-Gedanken mit Ironie und Spott in Richtung CDU und SPD. Der Bürgermeister sei nach der GPA-Analyse wohl gewillt gewesen, „alle Vorschläge im Schweinsgalopp auch umzusetzen“ und habe seine CDU-Mehrheit hinter sich vereint. Um den Bürger-Frust nicht allein tragen zu müssen, habe man sich Verstärkung gesucht und in der SPD gefunden, die in den vergangenen Jahren stets drastische Steuererhöhungen für Everswinkel gefordert habe. „Die Allianz scheint zu stehen und man darf gespannt sein, was die ,Everswinkeler GroKo‘ noch so alles aus dem Hut zaubert.“ SPD-Fraktionsführer Hamann fühle sich offenbar als Gewinner, nachdem er sich schon im Planungsausschuss gefreut habe, dass viele der SPD-Anträge umgesetzt und die SPD 2018 „reichlich beschenkt“ worden seien. „Verlierer sind aus unserer Sicht die Bürger, die die erhöhten Steuern zahlen müssen.“

Grünen-Sprecher Karl Stelthove verteidigte die Ansicht, dass die Steuererhöhung – vor allem die Grundsteuer B – deutlich geringer gestaltet werden könne angesichts der „deutlich verbesserten“ Zahlen seit der Etat-Einbringung im November. Stelthove schlug die Hälfte des Ansatzes vor, um die Grundstückseigentümer weniger zu belasten. „Im Übrigen tragen wir mit dieser rasanten Erhöhung bei der Grundsteuer B in unnötiger Weise dazu bei, dass sich dadurch die fiktiven Hebesätze in den nächsten Jahren erhöhen.“

Eine große Gemeinsamkeit gab es dennoch in den Haushaltsreden: Einhellig lehnten die Fraktionen noch einmal jede weitere Investition in neue Sport-Bauprojekte ab. Auch in der Würdigung der ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde, der Leistungen der Gemeindemitarbeiter im Allgemeinen und der des scheidenden Amtsleiters Thomas Stohldreier im Besonderen (siehe weiteren Bericht) war man sich einig.

