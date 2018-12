Bei 28 gemeindeeigenen Gebäuden – viele aus den 70er-Jahren – könne man sich ausmalen, dass „sicherlich in den nächsten Jahren nicht unbedeutende Kosten auf uns zukommen“. Die Erhöhung der Steuerhebesätze sei unabdingbar, um den Haushaltsdefizit zu begegnen „und nicht auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder zu leben“.

„Wir müssen als Gemeinde sparsam wirtschaften, keine neuen Standards schaffen, aber unsere Infrastruktur in Ordnung halten.“ Als große freiwillige Positionen nannte Folker das gerade sanierte Vitus-Bad, das regelmäßig sanierte und umgebaute Haus der Generationen sowie die Ausgaben für Schule, Schülerbeförderung und Sport.

Ein wichtiges Investitionsfeld seien die Schulen, die auf dem Weg in die digitale Zukunft seien. „Die Gemeinde tut alles dafür, dass der Rahmen stimmt.“ Es sei zu hoffen, dass die erfolgreiche Verbundschule mit dem berufsvorbereitenden Konzept „fair.bunt.praxis“ von der Landesregierung weiter unterstützt werde. „Wohnen und arbeiten in Everswinkel ist ein für die CDU sehr wichtiges Thema.“ Der „Königskamp III“ sei auf dem Weg, beim „Bergkamp III“ werde es noch etwas dauern, bis die ersten Eigenheim-Träume dort verwirklicht werden können. Im Gespräch mit Anwohnern seien „einige Ideen entstanden, die wir in den weiteren Planungsprozess einbringen werden“. Auch weitere Gewerbeflächen würden in Everswinkel und Alverskirchen benötigt, um Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten zu geben und Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten und zu schaffen.

Unterstützung erhalte weiterhin die Feuerwehr, die seit Jahren gute und erfolgreiche Arbeit leiste und erfreulicherweise in beiden Ortsteilen Mitgliederzuwächse verzeichne. Die Aufgabe, den neu anzuschaffenden Mannschaftstransportwagen in Alverskirchen unterzubringen, werde man lösen.