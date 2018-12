„Ein ,Weiter so‘ kann es nicht geben“

„Das Sportangebot, zu dem ich auch das Schwimmangebot im Vitus-Bad zähle, ist als ein bedeutender Standortfaktor für unsere Gemeinde zu sehen, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus registriert wird.“ Die Sportentwicklung werde sicherlich auch in das neue Gemeindeentwicklungskonzept unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes einfließen, mit dem sich sowohl Politik und Verwaltung als auch die Bürger im nächsten Jahr verstärkt befassen würden. „Endlich wird dem immer wieder angesprochenen Wunsch von Bündnis 90/ Die Grünen entsprochen.“

Stärker diskutieren werde man in Zukunft über die Wohnsituation und neue Baugebiete, „aber auch über deren ungebremste Ausbreitung am Rand unseres Ortes. Ein ,Weiter so‘ kann auf Dauer nicht gutgehen“. Die Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur würden den Bürger immer mehr belasten, betonte Stelthove, der aber zugleich auch fantasierte: Angesichts der Reaktivierung der WLE-Strecke von Münster über Wolbeck nach Sendenhorst erklärte er, „warum träumen wir nicht von einer Straßenbahnlinie, die von Wolbeck über Alverskichen nach Everswinkel führt, und mit der man in 20 Minuten am Hauptbahnhof in Münster wäre?“

Zur Erhöhung der Steuerhebesätze meinte Stelthove: „Seit der Einbringung des Haushaltsplanes im November haben sich einige Zahlen deutlich verbessert, so dass wir beim Blick auf die Einnahmenseite aus unserer Sicht die Erhöhung der Grundsteuer B in der geplanten Größenordnung nicht für angebracht halten.“ Für die Grünen könne die Erhöhung dieser Steuer „deutlich geringer ausfallen“, konkret könne man sich da mit der Hälfte zufrieden geben, da man sonst auch dazu beitrage, die fiktiven Hebesätze in die Höhe zu treiben.