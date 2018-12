Auch Hamann sah kaum Steuerungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite. Bis auf die Investitionen. Nachdem die Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren 6,7 Mio. Euro im Bereich Sport in die Hand genommen und die GPA festgestellt habe, dass den Bürgern hier deutlich mehr Sportfläche zur Verfügung stehe als in anderen Kommunen und sogar Nutzungsentgelte empfohlen habe, hätten sich alle Ratsparteien auf eine Linie verständigt: Nutzungsentgelte – nein; Neuinvestitionen – nein; bisherige Unterstützung weiterführen – ja. „Die SPD findet, dass dies notwendig ist, um auch künftig alle weiteren freiwilligen Leistungen neben dem Vereinssport zu ermöglichen“, z.B. Vitus-Bad, HdG, Schülertransport. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass versucht wird diese Leistungen gegeneinander auszuspielen, damit einer der betroffenen Bereiche zu Ungunsten eines oder mehrerer anderer weiter ausgeweitet wird.“

Die Anhebung der Steuerhebesätze sei nach elf defizitären Haushaltsjahren erforderlich, und sie sei in ein „ausgewogenes Gesamtkonzept eingebettet“. Hamann bezeichnete die Entscheidung als „Chance, zu zeigen, dass es in einer schwierigen Situation für unsere Kommune möglich ist über Parteigrenzen hinweg einen Konsens zu finden“.

Als Themen und Ziele für 2019 nannte Hamann die Verbesserung der Mobilität zwischen beiden Ortsteilen (Tarife, Mitfahrerbank, Ausleuchtung des Radweges zwischen Alverskirchen und Everswinkel mit Hilfe von Sponsoren), die Beschäftigung mit der Zukunft von Bestandsimmobilien, um Leerstände und Preisverfall zu verhindern, sowie die Notwendigkeit, den Blick auf die größer werdende Bevölkerungsgruppe verarmter Menschen zu richten, „damit das Vertrauen in unseren Staat und seine Institutionen nicht verloren geht.“ Die Errichtung preiswerten Wohnraums könne viel bewirken.