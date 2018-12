Es bleibt beim „Nein“

Der Verein hofft bei seinem Projekt auf mögliche Zuschüsse aus einem ab 2019 beginnenden Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Mit diesem Programm soll laut Landesregierung „bis 2022 der Modernisierungs- und Sanierungsstau an den Sportstätten, die sich in der Trägerschaft der Sportvereine und Sportverbände befinden, spürbar reduziert werden“. Ob Geld daraus nach Everswinkel fließen könnte, ist unklar. Um einen Zuschussantrag stellen zu können, benötige der Verein die Grundstückszusage am Vitus-Sportcenter, dann werde man entscheiden, ob das Projekt finanzierbar und umsetzbar sei und die Zuschussfrage sowie die Kostenerstattungsfrage für den Standort Bergstraße mit der Gemeinde klären.

Die Vereinsspitze formuliert den neuerlichen Antragin dem in der Ratssitzung offengelegten Schreiben sehr offensiv: „Wir als Vorstand unseres Vereins, aber auch Sie als unsere verwantwortlichen Gemeindevertreter haben die Aufgabe, alles möglich zu machen, aufgezeigte Zuschussmöglichkeiten abzugreifen, um unsere Wünsche, unsere Ideen, aber auch Notwendigkeiten in einem vertretbaren Kostenrahmen umzusetzen. Dafür sind wir, aber auch Sie als unsere Gemeindevertreter von unseren wahlberechtigten Mitgliedern gewählt worden.“ Zudem wird kritisiert, dass in der Zeitung „immer nur steht, wie teuer die Sportvereine für die Gemeinde sind“, während Kosten für andere öffentliche Gebäude in Verantwortung der Gemeinde „für die Öffentlichkeit kein Thema sind“.

Das Schreiben zeigte unverkennbar Wirkung im Rat. Aber nicht so, wie es sich die Vereinsspitze erhofft hat. Eine gewisse Fassungslosigkeit machte sich breit. „Der Verein stellt die Dinge aus seiner Sicht noch mal anders dar“, stellte Bürgermeister Sebastian Seidel fest. „Ich kenne nach wie vor die Förderrichtlinien nicht.“ In der Finanzdiskussion werde immer gesagt, dass es um die Sportstätten gehe, die ja den Vereinen und Bürgern zugute kämen. „Die Kosten sind da, das kann man nicht wegdiskutieren.“ Man mache auch immer wieder deutlich, wenn es um Kosten der Gemeinde gehe – „ich kann das nicht nachvollziehen“, so Seidel, der noch einmal betonte, dass es nicht gegen die Sportvereine gehe, die „viel fürs gesellschaftliche Miteinander leisten“ und selbst Geld und Man-Power investierten. „Aber irgendwie müssen wir auch als Gemeinde sehen, wie wir mit unseren Finanzen haushalten“, und da komme man mal an einen Punkt, wo es nicht mehr gehe. „Gibt es noch Wortmeldungen dazu?“, fragte Seidel in die Runde. Keine Hand rührte sich, keine Stimme meldete sich. Der Beschluss fiel erneut einstimmig aus: Keine Gelder für den Neubau oder die Erweiterung von Sportstätten. Der Antrag des SC DJK wird abgelehnt.