Nele Hopfner, Annika Thöring und Frank Winkler von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg – Stamm Warendorf hatten die Flamme aus Betlehem am Sonntag zuvor bei der diesjährigen Aussendungsfeier im Dom zu Münster in Empfang genommen und reichten sieam Mittwochabend an Bürgermeister Sebastian Seidel weiter.

Die „Aktion Friedenslicht“ besteht bereits seit gut 30 Jahren, teilt die Gemeinde in ihrer Pressemeldung mit. Jedes Jahr entzündet ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem das Friedenslicht und bringt es nach Wien. Von dort aus tragen Pfadfinder es weiter – durch ganz Europa und in viele weitere Länder der Welt; in Familien, Vereine, Schulen, Kirchen, oder eben auch in Rathäuser.

„Das Verteilen des Friedenslichts ist eine großartige Tradition, und gerade das diesjährige Motto ,Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft‘ ist ein wichtiges Signal“, findet Seidel und dankte den drei Pfadfindern für ihr Engagement.