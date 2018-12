Stets mit dem Blick eines guten Hirten

25 Jahre lange war er der Pfarrer von St. Magnus, übernahm 1999 zusätzlich die Pfarrverwaltung von St. Agatha und war ab 2006 Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Magnus-St. Agatha. Am 29. Juni 1967 war der am 28. November 1940 in Hovestadt im Kreis Soest geborene Nottelmann zum Priester geweiht worden. Wesel, Ahlen und Harsewinkel waren seine Stationen als Kaplan, bevor er im Juni 1983 seinen Dienst in Everswinkel antrat. In seine Zeit fällt unter anderem der Bau der Katholischen Öffentlichen Bücherei am Kirchplatz.

Im Frühjahr 2008 entschloss sich Nottelmann, sein Amt abzugeben. Zu dem Zeitpunkt war er mit 67 Jahren bereits der älteste aktive Pfarrer im Dekanat. „Die Arbeit wird eher mehr als weniger, und mit zunehmendem Alter geht sie auch nicht mehr so gut von der Hand“, erzählte er seinerzeit im WN-Gespräch. „Wenn er gebraucht wird, ist er immer da“, drückte die damalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates St. Magnus, Gerda Rogall, ihre Anerkennung für ihn aus. Zum 1. November nahm er dann Abschied von seiner Aufgabe. In einem festlichen Gottesdienst, musikalisch untermalt von verschiedenen Chören und dem Blasorchester Everswinkel und unter Beteiligung von Probst Hans-Bernd Serries aus Billerbeck sowie Priestern und Ordensleuten aus anderen Gemeinden und vielen Messdienern wurde er offiziell verabschiedet. In einer nachdenklich stimmenden Predigt über das Leben dankte Pfarrer Dr. Hector Sanchez Nottelmann für dessen „stille und treue Arbeit“ und brachte ihm Anerkennung und Wertschätzung entgegen. Der damalige Bürgermeister Ludger Banken würdigte Nottelmann beim anschließenden Empfang im übervollen Pfarrheim als einen Mann, dem jeder zuhöre und dessen Wort großes Gewicht habe.

Volles Pfarrheim am 29. Oktober 2008 bei der Verabschiedung von Pfarrer Franz Nottelmann. Foto: Isabel Niesmann

Diakon Hubert Wernsmann bescheinigte dem scheidenen Pfarrer „den Blick eines guten Hirten, der seine ‚Gemeindeschäfchen‘ eigenständig gewähren lässt, sie aber dabei immer im Auge hat und immer für sie da ist“. Als Abschiedsgeschenk überreichte das Seelsorgeteam Nottelmann dann auch passend eine in den Freckenhorster Werkstätten gefertigte Hirten-Figur aus Sandstein. Ein Geschenk, das ihn sehr freute und das stets im Eingangsbereich seiner Wohnung stand. Im vergangenen Jahr war Nottelmann von Everswinkel nach Alverskirchen umgezogen. Am 29. Juni 2017 feierte er sein Goldenes Priesterjubiläum in einem Festhochamt in St. Magnus.

Im November nun erlitt Franz Nottelmann einen doppelten Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Bürgermeister Sebastian Seidel zeigt sich vom Tod Nottelmanns sehr bewegt. „Er ist der Pfarrer meiner Jugend – Erstkommunion, Firmung und die Zeit als Messdiener verbinde ich mit seiner ruhigen und besonnenen Person“, erzählt Seidel gegenüber den WN. „Ich glaube, dass es vielen Menschen in unserer Gemeinde so geht: Pfarrer Nottelmann hat in den vielen Jahren zahllose Everswinkeler verheiratet, getauft, gefirmt und jederzeit ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Gemeindemitglieder gehabt. Er wird eine große Lücke hinterlassen.“

Diakon Wernsmann fasst für die Kirchengemeinde das Wirken von Franz Nottelmann so zusammen: Als Pastor – Hirte – der Gemeinde diente er den Menschen im Gottesdienst, durch seine Predigten und in der Spendung der Sakramente. Als Pastor leitete er die Gemeinde mit Sorgfalt indem die Gemeinde sehr wohl im Blick hatte. Der Seelsorger kümmerte sich um die ihm anvertraute Gemeinde mit Weitblick und großer Sorgfalt. Als Pfarrer leitete er die Gemeinde nicht dadurch dass er vorneweg ging, sondern so, dass er den Gemeindemitgliedern viel Freiheit, Entfaltungsmöglichkeiten und Verantwortung überließ. Dennoch kümmerte er sich im Nachgang um die Gemeinde, die verschiedenen Vereine und Verbände. Die Verantwortlichen wussten sehr wohl seinen Rat zu schätzen und hörten auf seine Stimme als Hirte und Seelsorger.“

Nottelmann habe folgendes Lied, dass der Pfarr-Cäcilien-Chor St. Magnus häufig gesungen hat, sehr geliebt. Das Original ist „Quem pastores laudavere“ von Carl Loewe; der neue Text von Ernst Häublein „Pfarrer Nottelmann mit Dank zugeeignet“:

Pastor noster: pastor bonus (Pastor ist ein guter Hirte),

Cui grex numquam erat onus (dem die Herde niemals Last war).

Optime curabat oves (bestens sorgt‘ er für die Schafe),

omnes aduivabat agnos (allen Lämmern half er sehr).

Sit ei laus (Singt Dank und Ehr´)!

► Am 2. Weihnachtstag wird um 18 Uhr in der St. Agatha-Kirche die Vesper für Franz Nottelmann gefeiert. Die Beisetzung ist am Donnerstag, 27. Dezember, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof Everswinkel. Anschließend wird in der St. Magnus-Kirche das Auferstehungsamt gefeiert.