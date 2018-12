Die Everswinkeler Laiendarsteller sind schon wieder mitten in den Proben – diesmal für ein Theaterstück, „das es wirklich in sich hat“, verspricht die Spielschar. Das Stück „De Kiärkenschatz“ bietet plattdeutschen Humor, Slapstick und Gaunereien, und ein wenig „Amore“ ist auch dabei.

Ausnahmezustand in der hiesigen Gemeinde: Das Pfarrhaus wird saniert, und in der Kirche werden die Heiligenfiguren und Fresken restauriert. Da sich das gewisse Örtchen auch im Umbau befindet, ist es nur selbstverständlich, dass in dieser Zeit die „Tante Meier“ vom Nachbarn und Bürgermeisteranwärter Buschle benutzt werden darf. Nun müssen also alle, die mal müssen, durch das Wohnzimmer der Familie, um sich dort zu erleichtern. Tochter Vera träumt von einer Modellkarriere und findet im Restaurator jemanden, der sie fotografieren und nach Mailand vermitteln will. Dorothea Oppermann, Veras Nachhilfelehrerin, wird auch von Clemens Buschle engagiert, um gewisse „Laufwerk-Kenntnisse“ zu bekommen. Natürlich darf keiner von den Model-Absichten und der Nachhilfe von Clemens wissen, eine Zeit lang können sie es auch geheim halten. Aber dann . . .

Wer neugierig geworden ist, kann sich schon die Theatertermine notieren: Die Premiere ist am 23. März um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 24. März um 15.30 Uhr, am 30. März um 19.30 Uhr, am 31. März um 19.30 Uhr und am 7. April um 15.30 Uhr, jeweils in der Festhalle.