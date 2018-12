Die stetig anwachsende Gruppe wurde in den vergangenen Jahren von Petra Stegemann, Lydia Schoppmann und Simone Große Mehrmann intensiv betreut. Doch die drei Frauen haben sich nach der intensiven Begleitung jüngst dazu entschieden, ihre Betreuungsaufgabe in andere Hände zu geben. In einer offiziellen Verabschiedung am vergangenen Sonntag bedankte sich der 1. Vorsitzende des Bürgerschützen- und Heimatvereins, Berthold Buntenkötter, bei den drei engagierten Frauen für ihre „vorbildliche Nachwuchsarbeit“. „Ihr habt die Kindergarde weiter aufgebaut und im letzten Jahr dafür gesorgt, dass die Kinder auch bei Regen einheitlich aussehen“, so der Vorsitzende und spielt dabei auf die neuen regenfesten Schützenjacken der Kinder an.

„Nachwuchsarbeit ist das Fundament, auf dem unser Verein gebaut ist“, merkte Buntenkötter in seiner Dankesrede an. In Zukunft wird die Kindergarde des BSHV von Anja Krause, Iris Ackermann und Katrin Rottwinkel betreut. Für das Schützenfest im kommenden Jahr in Everswinkel, das vom 6. bis 8. Juli 2019 stattfinden wird, sucht der Schützenverein wieder viele Kinder. Die sollen im Alter von fünf bis elf Jahren sein und die Lust haben, beim Schützenfest in der Kindergarde mitzumarschieren. Jedes Kind trägt dabei eine dunkle Hose und ein grünes T-Shirt (wird vom Verein gestellt). Wer bei der Kindergarde mitmachen möchte, kann sich ab sofort bei Anja Krause melden, ✆ 0175/2 07 48 49.