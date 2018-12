Die Festtage in den drei Kirchen

St. Magnus-Kirche:

Die Krippenfeier an Heiligabend beginnt um 15 Uhr. Die Verantwortlichen der „Kinderkirche – Kirche für Kinder“ haben ein Hirtenspiel vorbereitet. Die Eltern werden gebeten, Dekorationsmaterial zum Schmücken des großen Weihnachtsbaumes mitzubringen. Die Krippenfeier wird für Kinder im Vorschulalter bis zur zweiten Grundschulklasse gestaltet. Der Familiengottesdienst um 17 Uhr ist als Eucharistiefeier für Kinder ab dem Grundschulalter vorbereitet worden; der Kinderchor St. Magnus führt dazu ein Krippenspiel auf. Die Christmette beginnt um 22 Uhr und wird musikalisch vom Chor „Harmonie“ mitgestaltet.

Am 1. Weihnachtstag, dem Hochfest der Geburt des Herrn, findet um 8 Uhr eine Festmesse statt. Um 11 Uhr werden im Festhochamt der Pfarr-Cäcilien-Chor St. Magnus und der Streicherkreis um Mona Veit aus Warendorf die „Missa Festiva“ von Colin Mawby und das „Transeamus usque Bethlehem“ von Josef Schnabel zu Gehör bringen.

Um 8 Uhr wird am 2. Weihnachtstag ein Choralamt und um 11 Uhr eine feierliche Eucharistiefeier begangen.

Silvester findet um 11 Uhr eine Eucharistiefeier und um 18 Uhr eine Eucharistiefeier zum Jahreswechsel statt.

Am Neujahrstag, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, beginnt der Gottesdienst um 11 Uhr.

Johannes-Kirche:

Der Familiengottesdienst mit Krippenspiel an Heiligabend um 15 Uhr mit Pfarrer Stefan Döhner richtet sich vorrangig an Familien mit Kindern. Eine besinnlich-festliche Christvesper mit Pfarrerin Renate Schleisiek beginnt um 17.30 Uhr. Die meditative Christnacht an Heiligabend um 23 Uhr ist inzwischen eine langjährige Tradition. In diesem Jahr wird ein Projektchor unter der Leitung von Sandra Batkowski, Chorleiterin des Johannes-Chores, diesen besonderen Gottesdienst mitgestalten. Unter dem Motto „Skandinavische Weihnachtsmusik“ werden vierstimmige Chorsätze einmalig am heutigen Abend aufgeführt.

Am 1. Weihnachtstag findet kein Gottesdienst in der Johannes-Kirche. statt. Die Gläubigen aus den beiden Gemeindebezirken Everswinkel/Alverskirchen und Freckenhorst/Hoetmar treffen sich um 11 Uhr zum Gottesdienst mit Abendmahl in der Freckenhorster Pauluskirche. Es predigt Pfarrer Stefan Döhner.

Am 2. Weihnachtstag beginnt um 9.30 Uhr der Gottesdienst mit Abendmahl. Der wird gehalten von Pfarrer Manfred Schleisiek.

Am Sonntag (30. Dezember) ist kein Gottesdienst. Den Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl am Silvester-Abend um 18 Uhr wird Pfarrerin Renate Schleisiek halten.

St. Agatha-Kirche:

An Heiligabend findet um 15.30 Uhr eine Krippenfeier für Kinder statt. Finsternis und Licht werden im Mittelpunkt der Krippenfeier stehen. Die Wortgottesfeier richtet sich besonders an Familien mit Kindern. Die Christmette beginnt um 22 Uhr.

Am 1. Weihnachtstag wird um 8 Uhr zu einer Festmesse und um 9.30 Uhr zum Festhochamt eingeladen.

Am 2. Weihnachtstag beginnt um 8 Uhr eine Eucharistiefeier. Im Festhochamt um 9.30 Uhr singt der Kirchenchor St. Agatha. Um 18 Uhr wird in der St. Agatha-Kirche die Vesper für den verstorbenen Pfarrer Franz Nottelmann gefeiert.

Am Neujahrstag beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr.