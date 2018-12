Die Westfälischen Nachrichten haben mit Pfarrer Thomas und mit Gerda Rogall über deren Eindrücke dieser Reise gesprochen. Gerda Rogall gehörte zu dem Team, dass Pfarrer Thomas und Pfarrer Heinrich Hagedorn bei der Vorbereitung der Reise tatkräftig unterstützt hatte.

Die Familie von Pfarrer Thomas lebt in Purathakudi. Dieser Ort befindet sich im Bundesstaat Tamil Nadu im Südosten Indiens. „Wir wurden bei unserer Ankunft mit Musik empfangen, und die Menschen haben sich sichtlich gefreut, uns zu begegnen und uns kennenzulernen“, schwelgt Rogall immer noch bewegt in ihren Erinnerungen. „Es ist für uns eine unvergessliche Erfahrung, dass wir Besuch aus Europa bekommen“, sei eine der Äußerungen der Nachbarn von Pfarrer Thomas gewesen. „Die Musiker freuten sich riesig über unseren Applaus“, berichtet Rogall. So etwas habe man dort nicht gekannt. Auch von einer anderen netten Begebenheit erzählt sie: „Unsere Kleidung sorgte für etwas Verwunderung, denn anders als in Indien, tragen bei uns bekanntlich auch viele Frauen Hosen.“ Sie sei deshalb gefragt worden, „woran erkennt man, wer ein Mann und wer eine Frau ist?“

Mit Musik wurde die Reisegruppe aus Everswinkel im Heimatdorf von Pfarrer Thomas begrüßt.

Bei der Ankunft vor dem Elternhaus von Pfarrer Thomas wurde jeder Besucher von dessen Mutter mit einem landestypischen Ritual begrüßt. Dazu gehört neben dem Willkommenspunkt auf die Stirn auch ein Segenszeichen. Als Begrüßungsgeschenk bekam jeder der Gäste einen Seidenschal, den Gerda Rogall stolz präsentiert. Vor dem Haus war für die Bewirtung der Gäste eigens ein Zelt aufgebaut worden. „Wir hatten für etwa 200 Personen Essen bestellt“, umreißt Pfarrer Thomas die Bedeutung, die seine Familie und die Dorfbewohner diesem privaten Treffen beigemessen haben. „Es war wie ein Dorffest“, bekunden die beiden unisono.

Beim Empfang im Bischofshaus in Chennai wurden die Besucher mit einem Willkommenszeichen empfangen.

Bei einem Rundgang durch das Heimatdorf von Pfarrer Thomas wurden die Besucher von vielen Familien in ihr Haus gebeten, um zu zeigen wie die Menschen dort leben. Ein Gottesdienst in Melaperungavur, der Pfarrgemeinde des Pfarrers unweit von dessen Heimatort beschloss diesen denkwürdigen Tag. Für die dortigen Messdiener hatten die Reiseteilnehmer Präsente der Messdienergemeinschaft St. Magnus/St. Agatha im Gepäck, die im Anschluss an den Gottesdienst überreicht wurden.

Dem Besuch der Heimat von Pfarrer Thomas war ein Aufenthalt in dessen Studienort Chennai vorangegangen. Der Empfang im Haus des Erzbischofs von Chennai und ein Gottesdienst in der Kirche über dem Grab des Apostels Thomas gehörten dort zu den Höhepunkten. Ebenso wie der Empfang im Bistum von Pfarrer Thomas. Bischofssitz ist der Ort Kumbakonam in Tamil Nadu. Hier bedankte sich der Generalvikar für die Spenden aus dem Spendenprogramm für Indien der Kirchengemeinde St. Magnus/St Agatha und erläuterte deren Verwendung.

Ein Gottesdienst in der Pfarrgemeinde von Pfarrer Thomas gehörte zum Programm der Indienreise. Dazu gab’s einen Schmuckumhang als Gastgeschenk.

Neben diesen privaten Besuchen in der Heimatregion von Pfarrer Thomas gehörten die kulturellen Sehenswürdigkeiten Indiens natürlich auch zum Reiseprogramm. Start der Rundreise war Delhi. Die Kontraste zwischen Alt- und Neu-Delhi machten dabei die weit verbreitete Armut deutlich. Das Taj Mahal in Agra, der Liebesbeweis des Mogulkaisers Shah Jahan an seine früh verstorbene Ehefrau Mumtaz Mahal, symbolisiert wie kein ein anderes Bauwerk die Kultur und den Reichtum des indischen Mogulreiches. „Es war wie in einem Traum“, bringt Rogall ihre Bewunderung für dieses Bauwerk zum Ausdruck. Auch ein Besuch des großen Forts von Agra hinterließ bleibende Eindrücke.

Petra Rendels verteilt die Geschenke der Messdienergemeinschaft St. Magnus/St. Agatha an die Messdiener der Gemeinde in Melaperungavur.

Nach diesen touristischen Highlights im Norden Indiens ging’s mit dem Flugzeug nach Chennai. Neben den Besuchen des Bistums und der Familie von Pfarrer Thomas komplettierten die Sehenswürdigkeiten in Tamil Nadu und im Nachbarstaat Kerala die Reiseeindrücke. Die zauberhafte tropische Lagunenlandschaft Keralas wurde mit einem Hausboot erkundet. „Die Bootsfahrt war eine schöne Erholung im Rahmen der zwischendurch doch sehr anstrengenden Fahrt“, räumt Rogall ein. „Aber die Eindrücke und das Gemeinschaftserlebnis in der Gruppe bleiben unvergesslich.“ Nicht zuletzt habe auch der besondere Geist, in dem die Reiseteilnehmer unterwegs waren, dazu beigetragen. „Wir waren auf zwei Busse aufgeteilt, und Pfarrer Thomas und Pfarrer Hagedorn haben wechselseitig die Begleitung übernommen“, erzählt sie. „Pfarrer Hagedorn hat das Morgengebet gesprochen und Pfarrer Thomas sang ein Morgenlied in seiner Landessprache, dessen Inhalt er vorher erklärt hatte.“