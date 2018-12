Die Mitglieder des Nikolauskomitees hatten natürlich Vorsorge getroffen und sowohl für das Jugendorchester des BOE wie auch für die Teilnehmer Zelte als Schutz vor den Regentropfen aufgebaut. Den Rest erledigten die zahlreich aufgespannten Regenschirme.

Rege machten die Teilnehmer vom Service der Everswinkel-App Gebrauch, in der die Texte abrufbar waren. Wie jedes Jahr gab es nach der Hälfte der Lieder eine Verschnaufpause für Dirigent Benny Kaapke und seine Musiker, in der eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen wurde. Diesen Part hatte in diesem Jahr erstmals Josef Cremann übernommen.

So eingestimmt waren sich alle sicher: Weihnachten ist nicht mehr weit.