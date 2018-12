Gruppenleiter Heinz Holtkötter gab einen kurzen Rückblick auf die seit etwa 20 Jahren bestehende Gruppe und betonte unter Beifall, dass die mit dem abwechslungsreichen Training von Brüning sehr zufrieden sei. Ferner hob Holtkötter die große Kompetenz des Trainers hervor, der immer wieder Fortbildungsveranstaltungen besuche, um ein Training nach neuesten Erkenntnissen zu gewährleisten. Brüning ist auch anderweitig noch sportlich unterwegs ist, etwa als Marathonläufer und als BVB-Fan, ergänzte der Abteilungsvorsitzende Bernhard Wenderdel in einem Reim.

Leo Stuppe, Ehrenmitglied der Gruppe, berichtete davon, wie er vor zehn Jahren Brüning als Trainer gewinnen konnte. Seine Empfehlung damals im Erstgespräch mit ihm: „Versuch es doch erst mal mit drei, vier Trainingsstunden, und dann sehen wir ja, ob Trainer und Gruppe zueinander passen.“ Das Ergebnis: Zehn Jahre sind daraus geworden. Und er solle „weitermachen“, so der allgemeine Wunsch. So wurde schon über einen weiteren „Zehn-Jahresvertrag“ gewitzelt. Die Gruppe hat jetzt Weihnachtspause. Am 9. Januar geht’s dann weiter mit gezielten Übungen zur Förderung der Beweglichkeit der Wirbelsäule und Stärkung des Haltungs- und Bewegungssystems.