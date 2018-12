Die Kölsche Cover Band geht im Jahr 2019 bereits in ihre 5. Karnevalssession. Auch wenn es nur ein kleines Jubiläum ist, möchten die fünf Jungs aus Everswinkel auf besondere Weise in diese Session starten. Aus diesem Grund sind alle Freunde der kölschen Musik am Freitag, 4. Januar, in den Gasthof Arning eingeladen.