Vor allem in Bildungs- und Ausbildungsprojekten werden Mädchen und Jungen gefördert und betreut, aber auch Projekte im Gesundheits- und Ernährungsbereich und im Kindesschutz können von den Sternsingergeldern verwirklicht werden.

Im Bistum Münster wurden im Jahr 2018 in 383 Pfarreien und Gruppen insgesamt 3.550.563,11 Euro gesammelt, gut 300 000 Euro mehr als im Vorjahr. 4.754,90 Euro wurden dabei von den Alverskirchener Sternsingerinnen und Sternsinger für die Partnergemeinde Señor del Buen Viaje in Orizabita/Mexiko gesammelt.

Auch im Jahr 2019 möchten die Sternsinger wieder die Kinder und Jugendlichen in Orizabita/Mexiko unterstützen. Die Sternsingeraktion in St. Agatha Alverskirchen findet am Sonntag, 6. Januar, statt. Nach dem Aussendungsgottesdienst um 9.30 Uhr machen sich die kleinen und großen Sternsinger auf den Weg, um Geldspenden und Süßigkeiten zu sammeln. Zu einem Vorbereitungstreffen sind alle Kinder und Jugendlichen am Mittwoch, 2. Januar, um 10 Uhr ins Pfarrheim St. Agatha eingeladen. Fragen beantworten gerne Waltraud Kortenjan ( ✆ 8991) oder Anneliese Rielmann ( ✆ 1262).