Nach 90 Minuten Gospel und Spirituals hielt es Niemanden mehr auf den Kirchenbänken und ohne Zugabe durften die Sänger die Kirche nicht verlassen.

Und so erging es dem Chor auch auf seiner Konzertreise im Herbst. Ziel der zehnten Konzertreise war diesmal Thüringen. Egal, ob vor 40 Besuchern in der Jakobskirche in Weimar oder 300 Besuchern in der St. Martin Kirche in Beberstedt, die Voices Unlimited wussten zu überzeugen. So wie in der St. Elisabeth-Kirche in Eisenach. Mit zurückhaltender Erwartung wurden die Voices von den Besuchern begrüßt. Aber schon nach kurzer Zeit wippten die ersten Füße, schnipsten die ersten Finger und schließlich war der Bann gebrochen und die Besucher konnten sich dem Rhythmus und dem Groove der Gospel nicht mehr entziehen. Chorleiter Michael Wiehagen hatte wie immer ein musikalisches Programm zusammengestellt, das von Eigendynamik und von dem Wechsel zwischen Rhythmus und ruhigeren melodischen Songs getragen wurde.

Natürlich kam auch die Kultur bei dem Besuch in der Mitte Deutschlands nicht zu kurz. Pflichtprogramm war der Besuch der Wartburg. Aber auch die geschichtsträchtigen Städte Weimar, Erfurt und Eisenach standen auf dem Programm des Chores. Ein ganz besonderes Erlebnis war das Konzert in der Jakobskirche in Weimar. Wolfgang von Goethe wurde in dieser Kirche getraut und Friedrich Schiller und Lucas Cranach sind hier begraben.

Konzerte in der Friedhofskapelle auf dem Waldfriedhof Lauheide und der Reha-Klinik in Sendenhorst sind da schon fast Routine. Aber auch diese Konzerte haben ihren eigenen Reiz; für die Besucher und die Sängerinnen und Sänger, müssen sie sich doch immer wieder auf diese besonderen Konzertorte einstellen. Das gelingt, wie die Reaktion der vielen Besucher immer wieder beweist. Und dann sind da noch die Brautpaare, die sich eine Begleitung „ihres schönsten Tag“ des Jahres durch die Voices Unlimited wünschen.

Und dann gab es ja noch die Großveranstaltung in Münster, den Katholikentag. Bereits den Abend der Begegnung durften die Voices Unlimited für das Kreisdekanat Warendorf mitgestalten und so zu einer gelungenen Auftaktveranstaltung beitragen. Ein Konzert in der schon mittags vollbesetzen Mauritzkirche, ein Open Air Gig am verregneten Donners-tag und ein unvergessenes Konzert auf der Seebühne am Aasee, die von den Voices Unlimited ins Schaukeln gebracht wurde, waren die Stationen des Chores im Rahmen des Katholikentages. Nach Osnabrück 2008 war es die zweite Teilnahme der Voices Unlimited an diesem vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken organisierten Großereignis.

Aktuell macht der Chor Probenpause. Am 11. Januar 2019 geht es weiter. Wer Lust und Laune hat Gospel und Spirituals zu singen, ist herzlich eingeladen freitagabends vom 20 Uhr bis 22 Uhr zu schnuppern und mitzumachen. Weitere Infos zum Chor gibt es auch unter www.voices-unlimited.de.