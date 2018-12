Gleich an der Eingangstür des Hauptmuseumstraktes steht ein Kapitell aus Ibbenbürener Sandstein auf einer Säule aus grünbraunem Stahl. Das zwei Meter hohe Werk trägt den gleichen Titel wie die Ausstellung „Zur Krippe her kommet“ und wiegt stattliche 450 Kilogramm.

Die „Herbergssuche“ steht im anderen Gebäude und ist in Eichenbalken geschnitzt, poliert und um das Jesuskind vergoldet. Stefan Lutterbeck beteiligt sich schon seit über 40 Jahren an der Krippenausstellung. Gedanken um seine nächsten Exponate macht er sich vorwiegend in der Weihnachtszeit. Ideen werden auf Zetteln festgehalten und im Herbst des darauf folgenden Jahres wieder hervorgeholt. Dann erst geht es an die Umsetzung: „Sonst fehlt mir die Stimmung“, verrät der Everswinkeler.

So hat Lutterbeck sich mit der Idee zur „Herbergssuche“ erst einmal selbst auf die Suche nach einem geeigneten Balken gemacht. „Zum Glück wurde ich schnell bei einem Zimmermann auf dem Hof fündig. Denn genau so ein Stück mit Astloch hatte ich gesucht.“ Die Arbeit in Eiche wurde dann auf eine Eisenplatte montiert und im Hintergrund sind Eisengitter zu sehen.

Ein dickes Lob spricht Lutterbeck den Machern der diesjährigen Ausstellung aus: „Die orangefarbene Wandgestaltung ist mutig und lässt die Werke besonders gut zur Geltung kommen. Die Präsentation ist durchdacht und es ist eine Linie drin, die die Krippenausstellung immer mehr auch zur Kunstausstellung macht.“

Zum Jahresausklang mit Eiserkuchen und den Midwinterhornbläsern des Heimatvereins Wilsum lädt das Museum Religio bei freiem Eintritt am Sonntag, 30. Dezember, von 11 bis 18 Uhr ein.