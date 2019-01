Die Kirche in der Welt von heute

Die heute zu beobachtende Unruhe und der Wandel der Lebensbedingungen hängen mit einem umfassenden Wandel der Wirklichkeit zusammen, so dass die Bildung von Menschen eine wichtige Aufgabe ist. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen und Veränderungen zu erfassen und zu verstehen. Immer geht es dabei auch um den Menschen.

Das Bildungswerk möchte mit dem Programm 2019 das Everswinkeler/Alverskirchener Gemeinde- und Vereinslebens bereichern sowie den Ort abwechslungsreich, attraktiv und lebenswert mitgestalten. Auch im kommenden Jahr werden bewährte Kurse wie der Gitarrenkurs, der Literaturkurs, Qi Gong und viele Andere angeboten.

Am 24. Januar referiert Prof. Dr. Klaus Lüdicke zu dem Thema: „Keine Ausgrenzung am Tisch des Herrn! – Kommunionstreit in der katholischen Kirche“. Der Aufbruch in die Fastenzeit, am Aschermittwoch gemeinsam mit der Kolpingsfamilie, beginnt mit einem Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Werbick zum Thema: „Gottes Schwäche für den Menschen – das Gottesbild von Papst Franziskus“. Am 27. Januar findet von 14 bis 18 Uhr ein Brautleute-Kursus „Auf dem Weg zur kirchlichen Trauung“ im St. Pfarrheim statt. „Ich will dich lieben, achten und ehren“, so versprechen es sich die Paare bei der Trauung. Die Kirchengemeinde St. Magnus-St. Agatha bietet in diesem Jahr für alle Brautpaare, die in Alverskirchen oder Everswinkel ihre kirchliche Trauung angemeldet haben, diesen Nachmittag an. Ein Besinnungsnachmittag für Silberpaare findet am 10. März statt.

In der Reihe „Filmforum“ werden wieder außergewöhnliche Filme gezeigt: „Papst Franziskus – ein Mann seines Wortes“, „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“, „Schmetterling und Taucherglocke“, „Elser – Er hätte die Welt verändert“ sowie „Der Junge im gestreiften Pyjama“.

Darüber hinaus wird ein plattdütsker Naomdag von Gaby Gerwin und Barbara Hobbeling am 27. April im St. Magnus Haus gestaltet. „Ich bin für Europa – du auch?“, zu diesem Gesprächsabend am 9. Mai werden Mitglieder der Bewegung „Pulse of Europe“ aus Münster erwartet. Der Historiker Dr. Gisbert Strotdrees hält am 16. Mai zu dem Thema „Westfalen in der Fremde“ einen Vortrag. Zudem ist ein Fotobericht „Die Wurzeln der Seele“ über das Leben in Mexiko von Mariel Fuentes Lugo vorgesehen.

In Kooperation mit der Katholischen Büchereien findet eine Lesung mit dem Autor des Buches „Tu doch was! Impulse für den eigenen Weg“ Norbert Nientiedt, Theologe aus Münster, statt. Zudem werden am 16. September die digitalen Angebote der Bücherei von Frank Winkler vorgestellt. An den Mauerfall vor 30 Jahren erinnert sich unter dem Titel „Novembertage“ Prof. Dr. Josef Pilvousek aus Erfurt. Das Bildungsjahr schließt traditionell mit dem Everswinkeler Erzählsalon mit dem Thema „Fernweh“.

Das gesamte Programm sowie alle Termine und ausführliche Veranstaltungsbeschreibungen sind unter www.kbw.de sowie in den in den Orten ausliegenden Broschüren ersichtlich.