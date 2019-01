Aktiv ins neue Jahr

Gute Vorsätze fürs neue Jahr? Dann schnell anmelden beim SC DJK! Hier dreht sich auch 2019 alles wieder um körperliche Fitness, sportlichen Ehrgeiz – aber auch genauso sehr um Teamgeist und Spaß in der Gemeinschaft.

So fand zwischen den Feiertagen bereits zum 15. Mal das beliebte Familienbadminton statt. 31 Familien nahmen in drei Klassen am Doppelturnier teil. Von den Jüngsten bis zu den Erwachsenen waren alle Altersstufen vertreten. Insbesondere die Kinder freuten sich, ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten zu zeigen, was sie so gelernt haben.

Wer sich fürs Badminton spielen interessiert, kann sich in der Geschäftsstelle des SC DJK über die Trainingszeiten informieren.

Darüber hinaus gibt es auch neue Sportangebote. Der SC DJK freut sich, dass die im letzten Jahr als Schnupperangebot wie Tanzen für Frauen ab 30 Jahre, Basketball und Fechten nun fest im Kalender bleiben und noch Platz haben für alle interessierten Sportler.

Tanzbegeisterte Frauen ab 30 Jahre können donnerstags um 19 Uhr im Neuen Tanzraum im Vitus Sportcenter unter der Leitung von Maria Kobiljanski in Aktion treten.

Für Jugendliche und Erwachsene findet das Fechttraining dienstags zwischen 18 und 20 Uhr im Vitus Sportcenter statt. Die Ausrüstung wird gestellt.

Der nächste Dirk Nowitzki wird beim Basketballtraining sonntags um 16.30 Uhr in der Verbundschule gesucht. Das Angebot richtet sich an Erwachsene.

Auch das Kursangebot ist iwieder breit gefächert: Neben dem bewährten Angebot mit Fit 4 Drums, Yoga, Qi Gong, Pilates, Cross Workout und Langhantel Workout, kommen nun mit Functional Training und Blackroll Moves zwei neue A Kurse dazu. Wer sich ein Bild von den Angeboten machen möchte, ist zu einer Schnupperstunde eingeladen.

Weitere Informationen rund um alle Angebote wie Übungszeiten und -orte erhalten Interessierte in der Geschäftsstelle des SC DJK: E-Mail: info@scdjk.de oder ✆ 0 25 82 / 86 42, auf den Flyern oder online: