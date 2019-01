. In diesem Jahr steht die Sternsingeraktion unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Im Rathaus hatten die Mitarbeiter vorab für das Anliegen der Sternsinger eine Spende gesammelt, die Norbert Reher (kleines Bild) überreichte. Ausgesendet wurden die rund 60 Jungen und Mädchen sowie deren elf Fahrer und sieben Begleitpersonen von Pfarrer Thomas. Für die Stärkung der Sternsinger, die Freitag von 9.30 bis 17 Uhr unterwegs waren und Sonntag ab 10 Uhr die Familien „im Dorf“ besuchten, spendeten die Eltern warme Suppen, Kuchen und Brezel zur Stärkung. Großen Respekt zollte das Sternsinger-Leiterteam (bestehend aus Pfarrer Thomas, Werner Reinermann, Frauke Hübner, Petra Rendels und Caroline Roberg) den Jungen und Mädchen für ihr Durchhaltevermögen. Denn deren Einsatz sei erst nach der 18-Uhr-Messe am Samstag beendet.