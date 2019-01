Durch Hitze 3000 Besucher weniger

„Es gab zu oft Werte über 30 Grad. Da geht kaum einer in die Sauna. Deshalb haben wir in 2018 rund 3000 Besucher weniger und, Einbußen von 20 Prozent.“ Micke hat das Saunadorf selbst aufgebaut und am 1. November 2000 eröffnet. Der Trend zum Saunieren sei ansonsten aber – auch nach 18 Jahren in Everswinkel – ungebrochen groß. Das liegt auch daran, das Josef Micke seine Saunalandschaft zwischen der Baumkulisse des Wäldchens „Am Haus Borg“ und dem Außenbereich des Freizeitbades nicht nur sehr gemütlich und chillig eingerichtet hat, sondern auch immer wieder für neue Angebote und Gestaltungselemente sorgt.

Im viel zu heißen Sommer nutzte das Saunateam die Zeit für umfangreiche Reparatur-und-Wartungsarbeiten. „Da haben wir um die 30000 Euro in die Hand genommen“, sagt Micke. Die Erdsauna bekam neue Bänke, auch die Biosauna wurde neu gestaltet, eine neue Infrarotkabine eingerichtet. Die Infrarotstation ist ein Spezialangebot und soll gut helfen bei Bandscheiben- und Rückenproblemen sowie bei allgemeinen Verspannungen.

Im Vitus Saunadorf zeigt sich, dass Saunieren mehr ist, als nur das Schwitzen in einer nüchternen Holzkabine. So werden die Gäste zum Beispiel in den Saunen mit Peeling-Aufgüssen, Licht-Entspannung oder frischen Früchten verwöhnt.

Beim Rundgang zeigt sich: auch die kuscheligen Entspannungsecken samt neuer Heizstrahler (für jeweils 15 Minuten) und stimmungsvollem Interieur aus Norderney und Sylt laden zum Urlaub vom Alltag ein. Sauna-Experte Josef Micke lässt sich immer etwas Neues einfallen: „Neu sind verschiedene Stärken von Aufgüssen für Sauna-Einsteiger, sie sind nicht so stark, damit man sich ran traut.“ Und das funktioniert so: Weniger Wasser beim Aufguss sorgt für geringere Verdunstung und damit geringere Temperaturen. Sehr praktisch ist der hauseigene Saunaufgussplan mit Hitzegrad 1 bis 3, der überall ausliegt. Beliebt sind im Winter die langen Freitagsnächte bis 1 Uhr und abends bietet das Saunadorf zudem alle 30 Minuten einen Aufgsuss an.

40 Prozent der Belegschaft kommt aus Münster. Insgesamt sei es schwierig, neue Mitarbeiter zu bekommen.

Eine Folge davon:: ein halbes Jahr lang gab es wegen Personalmangels keine Massagen. Diese Durststrecke ist jetzt vorbei: „Nach einem halben Jahr Pause gibt es seit dem 1. Januar wieder Massagen im Saunadorf“, freut sich Josef Micke. „Ich habe jetzt einen Masseur und Saunameister, der sehr vielseitig ist. Es ist ein sehr guter Mann, der war schon in Russland und in Thailand und hat die vergangenen sieben Jahre in Österreich gearbeitet, hat Erfahrung in Fünf-Sterne-Hotels. Ein halbes Jahr habe ich nach ihm gesucht!“

„Der Strompreis steigt um zwei Cent ab Januar“, stöhnt Micke über steigende Betriebsausgaben in 2019. Dennoch lässt er sich nicht so schnell unterkriegen und blickt zuversichtlich ins neue Jahr: „Auch im nächsten Jahr rechne ich mit 37 00 bis 40000 Gästen, die haben wir im Schnitt pro Jahr. Das sind rund 300 Gäste am Tag im Schnitt, die unsere sieben verschiedenen Saunen besuchen.“

Auch wenn er 2010 noch von rund 45000 Besuchern im Jahr berichten konnte, setzt Josef Micke auf einen gesunden Besucherschnitt: „Aktuell kommen in der Regel zur Hälfte Stammkunden, 30 bis 40 Prozent sind saisonale Gäste und die restlichen zehn Prozent kommen wegen temporären Aktionsangeboten oder Geschenkgutscheinen.“ Der Samstag ist im Sommer der besucherärmste und im Winter der besucherstärkste Tag im Jahr.

Und zur neuen Sauna-Saison freut sich Josef Micke auch besonders über eine Auszeichnung: „Wir sind jetzt im Saunaführer drin mit dem Prädikat sehr empfehlenswert.“