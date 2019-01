König bewährt sich bei Majestäten

Wie in jedem Jahr verstand es der Korpssprecher, durch launige Sprüche und schlagfertige Bemerkungen dem Aspiranten ein wenig die Spannung zu nehmen. Und so stellte sich Klaus Peter einigermaßen gelassen den gestrengen Ritualen des Aufnahmeverfahrens. Da sich der erste Fragenblock nach der Throngesellschaft und den Insignienschützen jährlich wiederholt, zeigte sich der Prüfling bestens vorbereitet. Einige Wissenslücken füllte spontan das Publikum. Bei den Scherzfragen platzten die Ex-Majestäten mit der Antwort oft schon hinein, bevor der Prüfling zu Wort kommen konnte. Ein Prüfungsteil ist immer das Ertasten von Gegenständen aus dem Berufsleben des Königs mit verbundenen Augen. Hier war Klaus Peter als Dachdeckermeister in seinem Element. Und so kamen die Antworten wie „Zimmermannshammer“, „Haubrücke“ und „Tellerkopfschraube“ wie aus der Pistole geschossen. Volle Konzentration war bei dem Wortspiel gefordert, in dem auf einer Platte mit 270 Buchstaben 30 Begriffe versteckt waren, die es zu finden galt. Mit Unterstützung seiner Vorgänger-Majestäten meisterte Klaus Peter auch diesen Prüfungsabschnitt mit Bravour. Gleiches galt auch für die letzte Etappe, in der sich König Klaus bewähren musste. Aus dem Innungslogo der Dachdeckerzunft hatte Kröger ein Puzzle erstellt, das der Prüfling in einer vorgegeben Zeit zusammenzusetzen hatte.

„Du hast fast alles geschafft und deshalb der Mitgliedhaft in unserem Korps würdig“, fasste Franz-Josef Kröger das Prüfungsergebnis zusammen. Dafür gab’s eine Krawatte, die nur den Majestäten vorbehalten ist, und eine Urkunde. Vollzogen wurde die Aufnahme mit dem traditionellen Säbelschlag. Hierfür trat Richard Wernery, Schützenkönig des Jahres 2017, unter dem Beifall der Anwesenden in Aktion.

Für Franz-Josef Kröger war es das 24. Treffen als Korpssprecher. „Das 25. mache ich noch, danach muss es einen Nachfolger geben“, kündigte er an. Groß sind die Schuhe, in die dieser dann hineinwachen muss.