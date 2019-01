Im gesamten Dorf und in den umliegenden Bauerschaften wurden rund 700 Haushalte besucht, der Segen „20*C+M+B+19“ („Christus mansionem benedicat“ = „Christus segne dieses Haus“) gespendet und Geld für notleidende Kinder rund um den Globus gesammelt.

Während Pfarreien in anderen Orten seit einigen Jahren mit zum Teil massiven Rückgängen der Anzahl der Sternsinger zu kämpfen hatten, bewegte sich die Zahl der Freiwilligen in Alverskirchen auf Vorjahresniveau. „Wir können nach wie vor alle unsere 15 Bezirke besetzen“, freute sich Waltraud Kortenjan, die die Sternsingeraktion hauptverantwortlich koordiniert hatte. Insbesondere durch eine persönliche Ansprache habe man viele Kinder begeistern können mitzumachen.

Während des Aussendungsgottesdienstes in der St.-Agatha-Kirche dankte Pfarrer Thomas den Kindern für ihr Engagement. Die Sternsingeraktion, die ihre Wurzeln im Mittelalter habe, sei heute die weltweit größte Solidaraktion von Kindern für Kinder. Durch die gesammelten Spenden könnten zahlreiche Projekte finanziell unterstützt und realisiert werden.

Der Erlös der Aktion wird in Alverskirchen traditionell an die mexikanische Partnergemeinde Señor del Buen Viaje in Orizabita gespendet.

Gegen Mittag kehrten alle Kinder im Pfarrheim ein und waren sich einig, dass sich der Einsatz für arme Kinder gelohnt hat. Die Sternsingeraktion klang mit einem gemeinsamen Hot- Dog-Essen aus. Neben den Sternsingern dankte Waltraud Kortenjan besonders allen Eltern, die die Jungen und Mädchen auf ihrem Weg zu den Alverskirchener Haushalten begleiteten.