Verteilt an neun Tischen ging es in mehreren Runden um „Re“ und „Kontra“ und natürlich darum, die meisten Punkte zu erspielen, um sich ein Preisgeld zu sichern. Das gelang an diesem Abend Manfred Hein, der Platz eins belegte, gefolgt von Christian Helmrich und Hubert Herzog. Das Geld aus den verlorenen Spielen kommt wieder einem guten Zweck zu. Welchem, wird der Vorstand der Männergemeinschaft in Kürze entscheiden.

Etliche Aktivitäten hat die Gemeinschaft sich dieses Jahr vorgenommen. So wird eine Radtour zum Technikmuseum nach Vohren führen. Beim Tagesausflug besuchen die Männer die Schleuse in Minden und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica. Doch zuvor trifft sich die Gemeinschaft noch zur Jahreshauptversammlung, die am 17. Februar (Sonntag) nach der Vesper um 18.30 Uhr startet.