Am Freitag war es wieder soweit. Wohl durch das eher ungemütliche Januarwetter abgeschreckt, fand sich jedoch nur eine Hand voll Interessierter ein, die sich gemeinsam mit Ewald Stumpe, als Ehrenvorsitzender des Heimatvereins ein echter Profi in Sachen Heimatkunde, auf den Weg machten. Doch die Angst vor schlechtem Wetter war unbegründet. Nur eine kurze Strecke wurde durch den Ortskern gelaufen, bevor das Hauptziel des Abends erreicht war: die Mühle Bruland an der Hovestraße.

„Das ist der einzige im Dorfkern erhaltene Betrieb“, freute sich Stumpe, dass die Mühle inzwischen unter Denkmalschutz steht.

Seit Anfang 2016 betriebt Michael Westhues die Mühle und begrüßte am Freitag die kleine Gruppe in seinem Betrieb. „Viel verändern möchte ich nicht“, erklärte der Mühlenbetreiber und setzte den großen Elektromotor in Gang, der mit einem sanften Surren seine Kraft über große Riemen und diverse Achsen auf die alten Geräte auf verschiedenen Etagen in dem über 100 Jahre alten Gemäuer überträgt. So Produziert er aus diversen Zutaten qualitativ hochwertiges Pferdefutter, das im Umkreis von rund 100 Kilometern verkauft wird. Auch das Olympia-Gold-Pferd „Halla“ habe sich seinerzeit Futter aus Brulands Mühle schmecken lassen.

Auch wenn Michael Westhues die Mühle möglichst im Originalzustand belassen möchte, ist er doch gerade dabei, nach und nach alles zu renovieren, sodass der Gruppe der Fackelwanderung nur ein kurzer Einblick in den Betrieb möglich war. Doch sobald das möglich ist, plant der Verkehrsverein zu einer umfangreichen Führung wieder einen Besuch in der Mühle zu organisieren.

Zum Abschluss der Fackelwanderung ging die Gruppe zum Heimathaus, in dem Ewald Stumpe noch Fakten zur Geschichte der Mühle präsentierte.