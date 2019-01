Bereichert wird das Konzert durch das von Henning gegründete und geleitete Vokal-Ensemble „ECHO“ aus Versmold sowie solistische Beiträge von Kim Dembkowski, Sibylle Henning und Jasmina Link (Solo-Sopran) und Ekaterina Panina (Orgel).

Das Konzert verspricht nicht nur durch die verschiedenen Künstler sehr abwechslungsreich zu werden, sondern auch durch die Vielfalt der Epochen, aus denen die Werke stammen. So reicht das Repertoire des Abends von der frühen Renaissance bis in die heutige Zeit; von Josquin Desprez bis Astor Piazolla werden weihnachtliche Gesänge geboten. Auch die Herkunft der Kompositionen ist mannigfach. So erklingen Weisen griechischer, schwedischer, norwegischer, ungarischer oder britischer Tonsetzer.

Mit der festlichen Einladung „Adeste fideles - Herbei, o Ihr Gläubigen“ begrüßen Orgel und Chor die Zuhörer. Eingebettet in das Programm erklingt auch die Weihnachtsgeschichte in Form des berühmten Quempas von Michael Praetorius. Solisten singen zunächst aus den vier Ecken des Kirchenraums, dann stimmt der gastgebende Chor mit ein und schließlich auch die Zuhörer mit dem Ruf „Gottes Sohn ist Mensch geboren…“. Als Solisten im Quempas sind übrigens Kinder der Grundschule Alverskirchen vorgesehen.

Nach dem solistisch vorgetragenen „Domine Deus“ von Antonio Vivaldi musizieren beide Chöre gemeinsam eine wunderschöne Kanonversion von Praetorius‘ „Es ist ein Ros entsprungen“. Das Vokalensemble „ECHO“ singt dann anspruchsvolle Chorwerke von Hammerschmidt, Rheinberger, Grieg und Thiel. Es folgt solistisch das „Laudamus te“ von Vivaldi, bevor beide Chöre gemeinsam „Lobt Gott, ihr Christen“ von Praetorius und „Veni, veni Emanuel“ von Zoltan Kodaly präsentieren.

Das Vokalensemble gestaltet dann mit instrumentaler Begleitung einen folkloristisch anmutenden Block mit weihnachtlichen Gesängen aus verschiedenen Ländern. Ein besonderes und sicherlich kaum bekanntes Weihnachtslied hat der Kirchenchor St. Agatha „ausgegraben“ und einstudiert: „Menschen, die ihr wart verloren“ stammt von dem münsterländischen Komponisten Christoph Bernhard Verspoell. Mit dem feierlichen „Tollite hostias“ des französischen Meisters Camille Sain Saens und dem von beiden Chören gesungenen sechsstimmigen Kanon „Ubi sunt gaudia“ endet das Konzert.

Für den Kirchenchor St Agatha ist es eine besondere Freude, den musikinteressierten Bürgern ein besonderes Konzert präsentieren zu können und hofft natürlich bei dem klingenden Ereignis auf ein „volles Haus“. Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei, über eine großzügige Spende zur Förderung der Chorarbeit würden sich die Chormitglieder aber freuen.