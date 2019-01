Die historische Orgel wurde 1883 von der Orgelbaufirma Friedrich Fleiter in Münster/Westfalen erbaut, und sie ist heute noch in den Gottesdiensten zu bewundern. Das Instrument besitzt Schleifladen (getrennte Pedal-Lade für die Pedalzungen in 16‘, 8‘ und 4‘ Lage) bei mechanischer Tastatur und Registratur. Es verfügt über 23 Register, verteilt auf Hauptwerk, Unterwerk und Pedal in einem massiven, neugotisch geschnitzten Eichengehäuse.

„Die letzte Inspektion der Orgel liegt schon viele Jahre zurück, und eine Reinigung und Aufarbeitung ist dringend erforderlich. Im Zuge der Innenrenovierung sollen nun auch diese Arbeiten ausgeführt werden“, teilt die Kirchengemeinde mit.

Für die Vorstellung der Orgel konnten Eberhard Hilse und Stefan Linke (Orgelbauer und Geschäftsführer Orgelbau Fleiter) gewonnen werden. Die beiden Experten können nicht nur die Besonderheiten des Instruments, sondern auch die notwendigen Maßnahmen für den Erhalt der Orgel erläutern. „Das Orgelspiel ist eine wichtige Unterstützung für jeden Gottesdienst“, heißt es in der Meldung der Kirchengemeinde, die sich über reges Interesse für die Orgel freut.

Die Reihe wird vor und während der geplanten Renovierung der Pfarrkirche mit monatlichen Veranstaltungen fortgesetzt. Die Bekanntmachung erfolgt jeweils in den Pfarrmitteilungen und in der Tagespresse, erklären die Organisatoren. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Die Kirchengemeinde freut sich aber über weitere Spenden für die Renovierung.

Spendenkonto: IBAN: DE 90 4006 0265 0003 9520 00; BIC: GENODEM1DKM Darlehnskasse Münster eG.. Stichwort: „Spende Renovierung Sankt Magnus“. Für alle namentlich gekennzeichneten Spenden werden durch das Pfarrbüro Spendenbescheinigungen ausgestellt.