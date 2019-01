Intensiverer Blick ins Münsterland

„Wir werden einige interessante Fahrten unternehmen“, kündigte Korf an. Eine Besichtigung des Gartencenters Murrenhoff in Freckenhorst im März, ein Besuch der Freien Waldorfschule im Mai, eine Fahrt zum Haus Harkotten nach Füchtorf im Juli und die Besichtigung der Blaudruckerei Kentrup im September unterstreichen einmal mehr den Inhalt des an ein Goethe-Zitat angelehnten Sprichwortes: „Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah.“

Aber auch die weiteren Programmpunkte der nächsten Monate versprechen informative Stunden in den Reihen der Frauenhilfe. Magdalene Münstermann wird über die Entwicklung ihres Familienbetriebes und das „Telgter Modell“ informieren. Der Pflegedienst „Pro Cura“ wird sich vorstellen, und die Telefonseelsorge wird über ihre Arbeit berichten. Fehlen durfte auch nicht der Besuch der Freilichtbühne Hamm-Heessen. „Romeo und Julia“ steht diesmal auf dem Spielplan. Ein Faltblatt, das im Vorraum der Johannes-Kirche ausliegt, gibt einen Überblick über das gesamte Jahresprogramm. „Gäste sind zu den Veranstaltungen immer willkommen“, lädt Annemarie Korf auch Nichtmitglieder ein.

Der Vorstellung des Jahresprogramms war der Rückblick der stellvertretenden Frauenhilfe-Sprecherin Angelika Brandt, vorausgegangen. „Auf dem Weg des Friedens“ lautete im vergangenen Jahr das Motto, das in Brandts Vortrag noch einmal lebendig wurde.

Aber nicht nur mit anspruchsvollen Themen setzt sich die Frauenhilfe auseinander. Ansehnlich sind die Beträge, die beispielsweise durch den Adventskranz-Verkauf und den Adventsbasar zusammengekommen sind. „Für die Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde konnten wir mehr als 1 600 Euro aus unseren Erlösen spenden, und für die Aktion „Deutschland hilft - Hunger im Jemen“ kamen noch einmal über 300 Euro zusammen“, berichtete Korf. Bei jedem Treffen der Frauenhilfe kreist zudem eine Spendendose für verschiedene soziale Einrichtungen. Hannelore Reinecker führt darüber Buch und konnte in ihrem Bericht das Ergebnis mit dem Betrag von rund 1 300 Euro vermelden. In der von Irene Eichstädt geführten so genannten Strümpfchen-Kasse, in der die Frauen das Kupfergeld sammeln, und aus der die Fahrten mitfinanziert werden, kamen fast 300 Euro zusammen.

Traditionell gehört eine Andacht zur Jahreslosung zur Mitgliederversammlung der Frauenhilfe. Des Themas „Suche Frieden und gehe ihm nach“ hatte sich Pfarrer Manfred Schleisiek angenommen.