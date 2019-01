Von Generation zu Generation

Der Schatzkammer-Verein St. Agatha ist praktisch seit seiner Gründung vor etwas mehr als sechs Jahren bestrebt, ein Netz an Kontakten und Verbindungen zu knüpfen. Das begann mit einzelnen Bürgern, wurde auf Nachbarschaften und örtliche Vereine ausgedehnt und ist mittlerweile bei Institutionen und Vereinen aus anderen Kommunen angelangt. Parallel beschreitet der Verein den Weg der Systematik, die Schatzkammer und die mit ihr verbundene Geschichte auch pädagogisch zu verankern. Ziel ist der Brückenschlag von der Großeltern- und Eltern-Generation zu den Kindern und Enkeln. Mit einer offiziellen Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein „Freunde der Schatzkammer St. Agatha“ und dem neuen Katholischen Familienzentrum St. Agatha ist dafür am Mittwochnachmittag eine verbindliche Grundlage geschaffen worden.

Dr. Hans-Joachim Hubrich als Vorsitzender des Vereins und KiTa-Leiterin Sylvia Stasch setzten ihre Unterschriften unter eine Vereinbarung, „die das schriftlich festhält, was schon seit drei Jahren praktiziert wird“, wie es der stellvertretende Vereinsvorsitzende Michael Schulte zusammenfasste. Eine Absichtserklärung. Die Absicht, Maxi-Kindern, die vor der Einschulung stehen, unter fachkundiger Begleitung und auf kindgerechte Weise ein Kennenlernen des Kirchenraums und der Schatzkammer zu ermöglichen. Durch die Einbindung der Eltern und Großeltern, die ihrerseits ihre Kindheitserfahrungen mit der Pfarrkirche, deren Elementen sowie den religiösen Riten und Gebräuchen vermitteln, wird eine Generationsklammer gesetzt. Der kulturelle Schatz ist „Teil der Religionsgeschichte im Ort“, so Hubrich. Die Exponate seien zum Großteil unter Mitwirkung der Bürger über einen Zeitraum von über 1 000 Jahren finanziert worden. Sie zu bewahren und den Reichtum des kirchlichen Lebens vor Ort zu dokumentieren in Form einer Schatzkammer, war seinerzeit die Idee des früheren Pfarrers Dr. Hector Sanchez.

Um die Erhaltung dieses Schatzes, dessen Präsentation und Verankerung im Bewusstsein der Bevölkerung kümmert sich der 70 Mitglieder umfassende Förderverein. „In der Schatzkammer wird einiges gezeigt, was nicht nur für Kirchgänger von Bedeutung ist“, unterstreicht Hubrich. Dass auch die Kinder schon an diesen Schatz herangeführt werden, ist das erklärte Ziel. Geschichte, die man sehen und anfassen kann. Und die von Generation zu Generation weitergegeben wird.

„Wir sind jetzt Familienzentrum, wir brauchen natürlich Kooperationen“, sagt KiTa-Leiterin Stasch und zeigt sich von dieser jetzt sehr angetan. Über drei Monate wurde sie entwickelt, jetzt gilt es, sie mit Leben zu füllen. „Wir organisieren gerade die nächsten Termine“, im Mai gehe es mit den Maxi-Kindern der KiTa los, verrät Anja Epping vom Schatzkammer-Verein. Nach einer Probephase von zwei Jahren will man eine Projekt-Zwischenbilanz ziehen und es den gemachten Erfahrungen gegebenenfalls anpassen.

Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule sei schon in Vorbereitung. Ein weiterer logischer Schritt. Nach den Grundlagen in der KiTa wird das Erlebte und Erlebbare in der Grundschule weiter vertieft. Auch der Kontakt zur Verbundschule ist angedacht.