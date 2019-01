Das Benefiz-Konzert im Gasthof Arning zum Jahresauftakt war nicht nur ein musikalisch begeisternder Start in die kölsch-fröhliche Karnevalszeit und sorgte für eine ausgelassene Konzertstimmung, sondern war auch für die Everswinkeler Hilfsorganisation „Familien in Not“ ein Erfolg, der so von allen Beteiligten nicht erwartet worden war.

Mehr als 2 000 Euro spendete die Konzertbesucher an diesem Abend. Die Bandmitglieder um Frontman Christoph Görges legten dann noch eine Schüppe drauf, so dass die jecke Summe von 2 222,22 Euro zusammenkam. Die wurde nun im Probenraum der Band an Elisabeth Schlüter als Vertreterin von „Familien in Not“ übergeben. Der Konzertabend war für die fünf Bandmitglieder „eine geile Zick“, denn nicht anders kann man die Tatsache interpretieren, dass die geplanten eineinhalb Stunden schließlich mit den mehrfachen Zugaben auf mehr als vier Stunden ausdehtn wurden. Wichtig war es Christoph Görges, Andreas Meier, Steffen Serries, Fabian Hestermann und Christian Korte auch, dass die Spendengelder in Everswinkel bleiben. Die Initiative „Familien in Not“ kann dieses Geld gut gebrauchen.