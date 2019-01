Neben der musikalischen Mitwirkung beim Kreisehrengardentreffen in Everswinkel, auf den Schützenfesten in Alverskirchen, Everswinkel und Müssingen standen auch Karnevals-; Pfarr- und Feuerwehrfeste im Kalender der 38 Musikerinnen und Musiker um den Vorsitzenden Ludger Kemker. Auch die Pfingstmusikschau in Sassenberg sowie ein Probenwochenende in Usseln wurden in Erinnerung gerufen und zählten zu den Highlights in 2018.

Ein großes Thema des vergangenen Jahres war die Datenschutzgrundverordnung. Der Vorstand habe die vereinseigene Homepage entsprechend angepasst, berichtete Kemker. „Wir sind da auch wenig zurückhaltender geworden – gerade was das Thema Fotos angeht.“ Insgesamt, so befand der Vorsitzende, sei der Spielmannszug gut aufgestellt. Auch dank der aktuell 144 Förderer könne verstärkt in die musikalische Ausbildung investiert werden. So wurden jeweils ein Lyra- und Flötenkursus angeboten, und die Trommler wurden nach den Standards des Volksmusikerbundes in D1- und D2-Lehrgängen geschult. Zudem stand die Anschaffung neuer Quad-Timp-Tons auf der Agenda.

Gerade ein Probenwochenende wie jenes in Usseln sei von herausragender Bedeutung, betonte Kemker. „Das ist wichtig für das Teambuilding. Daran werden wir auch in Zukunft mit Sicherheit nicht sparen. Das Wichtigste für unseren Verein ist, dass die Stimmung stimmt und der Nachwuchs da ist“verdeutlichte der Vereinsvorsitzende. In naher Zukunft stehen die Anschaffung neuer Becken sowie eine modernere Bestuhlung im Übungsraum auf der Prioritätenliste.

Personell vertrauen die Musiker dabei auf bewährte Kräfte. So bleiben Schriftführerin Maria Samberg, Tambourmajor Christian Averbeck, Beisitzer Moritz Hegemann, Jugendwartin Silke Roer und Ingo Riemann als Sprecher der Förderer allesamt an Bord. Zudem übernahm André Averbeck kommissarisch das Amt des Ehemaligensprechers.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Rabea Riemann und Christian Averbeck ausgezeichnet, Jonas Theilmeier nahm mit einjähriger Verspätung sein Präsent für die fünfjährige Mitgliedschaft entgegen. Zum „Mitglied des Jahres“ wurde Mandy Blum gekürt.

Neben den „üblichen“ Auftritten wie im vergangenen Jahr wirft ein besonderes Ereignis seine Schatten voraus: Am 21. und 22. September begeht der Spielmannszug sein 55-jähriges Bestehen. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren; für den musikalischen Frühschoppen am 22. September liegen laut Kemker zahlreiche Zusagen befreundeter Musikformationen vor.