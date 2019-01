Auftakt mit Kameradschaftsfest

Die Mitglieder der Feuerwehr brennen für ihre Sache und möchten mit ihrer Begeisterung dafür auch in anderen Bürgern den Funken entzünden. Getreu dem Wahlspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!“ wollen die Männer und Frauen der Feuerwehr gemeinsam mit der Gemeinde am Beginn der Jubiläums-Feiern Gott die Ehre erweisen, heißt es in einer Pressemitteilung des Löschzuges. Daher laden die Feuerwehrleute alle Gemeindemitglieder zum Gottesdienst am kommenden Samstag, 19. Januar, in die St Agatha-Kirche ein.

Der Gottesdienst unter dem Titel „Hab keine Angst, wir sitzen alle in einem Boot“ beginnt um 18 Uhr. Alle Mitfeiernden haben darin die Gelegenheit, ihren Dank für die zurückliegende Zeit und auch ihre Wünsche für die Zukunft den Feuerwehrleuten mit auf den Weg zu geben. Ein Element des Gottesdienstes wird eine Gebets-Rettungsleine sein, die zur persönlichen Meditation einladen kann.

Nach der Eucharistie-Feier in der Kirche geht es auf den Kirchplatz, wo traditionell bei Fackelschein der Verstorbenen der Feuerwehr, aber auch der Menschen, die die Feuerwehr trotz ihrer Bemühungen nicht hat retten können, gedacht wird. Der Spielmannszug Alverskirchen, Kind der Feuerwehr und ständiger Begleiter bei diesen Festakten, wird die Gesellschaft musikalisch zum Festlokal geleiten. Alle Mitbürger sind eingeladen, mitzufeiern in der Gastwirtschaft Grause und ein gemeinsames Ausrufezeichen hinter den Auftakt zum 100. Jahr der Feuerwehr Alverskirchen zu setzen.