Kaum Anträge auf Dürre-Prämie

Berthold Buntenkötter für Everswinkel und Silvia Leivermann für Alverskirchen stellten kurz und prägnant die jeweilige Kassenlage dar. Christoph Vienenkötter ließ als Schriftführer des LOV Everswinkel das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Mit dem Info-Stand vor dem Edeka-Markt hatten beide Ortsverbände und die Landfrauen unter dem Motto „Dialog statt Protest“ den Kontakt mit den Bürgern gesucht. Die Müllsammelaktion zusammen mit der KLJB und dem Hegering fanden ebenso Erwähnung wie die Feldbegehung auf dem Hof Vienenkötter und das Erntekrone-Binden auf dem Hof Rotthege. Im Oktober hatte der Hof Vienenkötter seine Pforten für die interessierten Bürger geöffnet. Leonard Schulze Hockenbeck blickte für den LOV Alverskirchen auf das vergangene Jahr zurück. Die Feldbegehung auf dem Hof Neumann, die Aussaat von Blühstreifen, der Tag der Milch auf dem Hof Kreikenberg, eine Fahrradtour und die Präsenz beim Pfarrfest waren nur einige der zahlreichen Aktivitäten.

Zur Tradition bei den Mitgliederversammlungen gehören auch ein Grußwort und ein Kurzbericht des Bürgermeisters. Sebastian Seidel lobte die Aktivitäten der beiden Ortsverbände und warf aus Sicht der Landwirte einen Blick in die kommunalpolitische Zukunft. „Die Umsetzung des Landeswassergesetzes und die Brückensanierungen stehen auf der Agenda“, nannte Seidel einen Teil der Aufgaben. Zudem sei nach einem Gerichtsurteil über einen Verkehrsunfall in Wadersloh eine Überprüfung der Sichtdreiecke angezeigt. Unterstützung von den beiden Ortsverbänden wünschte sich der Bürgermeister bei der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für beide Ortsteile, das einen Handlungsfaden für die nächsten 15 bis 20 Jahre bilden soll.

Alina Förster von der Nabu-Naturschutz-Station Münsterland stellte das Programm „Kiebitzschutz im Kreis Warendorf“ vor und machte den Landwirten Vorschläge für eine effiziente Umsetzung. Einen breiten landwirtschaftlichen Themenbogen spannte Hermann-Josef Schulze Zumloh, Vorsitzender des Kreisverbandes Warendorf des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, zusammen mit Dr. Judith Schäfer. Das neue Marketingkonzept „Landwirt-schafft-Leben“, die Ferkelkastration, die Digitalisierung, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und die Mautfreiheit für landwirtschaftliche Fahrzeuge waren nur einige der Inhalte. Fehlen durfte auch nicht der Hinweis auf den Tag der Landwirtschaft in Telgte am 29. Juni und der Kreisverbandstag am 25. Januar, zu dem Jörg Schönenborn Fernsehdirektor des WDR, erwartet wird.

Ausgleichszahlungen, Düngeverordnung, Dürre-Prämien und Ausbildung waren die Fragen, denen sich Helmut Eismann von der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer widmete. „Etwa die Hälfte der Auszubildenden kommt nicht von einem Bauernhof“, freute sich Eismann über das Interesse an landwirtschaftlichen Berufen. Ernüchternd waren die Zahlen der Anträge für die Dürre-Prämien. „Nur 30 der 4000 Betriebe in meinem Zuständigkeitsbereich haben Anträge gestellt“, nannte Eismann konkrete Zahlen. Das sei in erste Linie dem bürokratischen Aufwand geschuldet.