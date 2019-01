Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Everswinkel -

Für Bestürzung in der Vitus-Gemeinde hat der Raubüberfall auf einen Everswinkeler am späten Dienstagnachmittag gesorgt. Der 26-Jährige wartete an einer Bushaltestelle an der Freckenhorster Straße, als ihn gegen 17.18 Uhr zwei bislang noch unbekannte Täter zu Boden schlugen. Sie nahmen ihm die Geldbörse und das Handy ab und flüchteten dann zu Fuß in Richtung Ortsmitte.