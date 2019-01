Aktive Frauen mit vollem Kalender

Alverskirchen -

Bei der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) haben so manche Außenstehende heute noch längst überholte und antiquierte Vorstellungen von einem Verein älterer Damen. Doch weit gefehlt – gerade auch bei der Gemeinschaft in Alverskirchen. Im Pfarrheim blickte Maria Sommerhage am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung auf einen bunten Strauß an Veranstaltungen zurück, die im Jahr 2018 gelaufen sind.