Mit dem Willen zum Erfolg

Dabei seien oft die am wenigsten mit Disziplin ausgestatteten Personen die Erwachsenen, „denn Selbstbeherrschung muss man lernen, wenn man sie nutzen will“. In der Schule für Bühnentanz werden Kinder bereits mit drei bis sechs Jahren in die Kunst des Klassischen Balletts eingeführt. Spielerisch und mit viel Fingerspitzengefühl lernen Mädchen wie auch Jungen, wie erfolgreich man sein kann, wenn man über den eigenen Schatten springt.

„Ich kann nicht mehr“, sagt Marie bei den kleinsten Ballett-Tänzern und legt sich auf den Boden. „Alle Kinder laufen zur Ecke“, feuert die Ballett-Lehrerin die Klasse an – Marie ist plötzlich ganz schnell wieder auf den Beinen. Sie weiß schon, was jetzt kommt, und daran hat sie mächtig Spaß. Der Grat zwischen Spaß und Lernen sei sehr schmal, doch mit guter Ausbildung und Talent zur Motivation könnten Ballett-Lehrer aus jedem Kind einen Gewinner machen.

„Die Anforderungen an das Durchhaltevermögen steigen natürlich mit dem Alter und den Fähigkeiten der Tänzer und Tänzerinnen“, so Stolte. Eine der schönsten Herausforderungen seien für die Ballett-Eleven neben Bühnenauftritten die Prüfungen. „Unsere Schule ist anerkanntes Prüfungszentrum für die AEC-Prüfungen, die die Londoner Royal Academy of Dance bei uns regelmäßig durchführt.“ Die stünden unter der Kontrolle und Genehmigung durch die britische Behörde Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), so dass die Prüfungszertifikate Qualifikationen darstellten, die im Nationalen Qualifikationsrahmen Großbritanniens verankert seien. „Das sind authentische Zeugnisse.“

Auch im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Kandidaten zu Prüfungen antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Die Ergebnisse gab‘s aufgrund von EDV-Umstellungen in der Londoner Akademie erst zum Ende des Jahres 2018. „Doch auch in dieser Hinsicht zeigten alle Disziplin, und die Geduld wurde mit einem Notendurchschnitt von 1,5 belohnt.“