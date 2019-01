Auf dem hinteren Teil eines Grundstücks an der Everswinkeler Straße in Alverskirchen schlummert nämlich eine über 60 Jahre alte Wagenremise, die der Heimatverein sehr gut gebrauchen könnte. Angestrebter neuer Standort: am Mitmach-Museum.

Seit dem Juli 2004 gibt es inzwischen das Mitmach-Museum „Up‘n Hoff“ auf dem Gelände des Hofes Schulze Kelling. Im Laufe der Jahre wuchs die Zahl der Exponate kontinuierlich – nicht aber die zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche. Über 600 historische Stücke drängen sich inzwischen in dem Gebäudekomplex, teilweise musste auch schon ausgelagert werden – zum Beispiel zwei alte Dreschmaschinen. Und jüngst kamen – neben anderen Dingen – durch glückliche Umstände noch zwei funktionstüchtige, aber eben auch nicht gerade kleine Webstühle hinzu, die ideal zum Jahresthema „Vom Flachs zum Leinen“ passen. „Aktuell müssen wir feststellen, dass die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten komplett ausgelastet und in einigen Bereichen so vollgestellt sind, dass es schon fast beengend wirkt“, schrieb Beuck an die Gemeinde.

Für räumliche Entspannung könnte nun jene zwölf mal sieben Meter große und aus Eichenhölzern bestehende Wagenremise sorgen, die in den 50er-Jahren vom Zimmermeister Börding errichtet wurde. Der Heimatverein würde sie kostenlos bekommen können, wenn er den Ab- und Wiederaufbau selbst managt. In ihr könnten die beiden ausgelagerten Dreschmaschinen, die Leiterwagen und weitere kleinere Transportfahrzeuge Platz finden. Positioniert würde die Remise auf der Rückseite des Museums, so dass ein Innenhof entstehen würde, der auch als Veranstaltungsfläche Perspektiven bietet. Zur Erinnerung: Vor dem Umbau zum Museum gab es am Speichergebäude mal eine Feldscheune, die dem neuen Anbau wich.

Eigentlich also eine feine Sache, zumal der Gemeinde keinerlei Errichtungskosten entstehen würden. Der Heimatverein würde nicht nur die „Umzugsarbeiten“ übernehmen, sondern auch noch die Kosten für die Fundamente, die Bodenbefestigung und die Dacheindeckung. Aber ganz so einfach und schnell geht es dann doch nicht. „Planungsrechtlich wäre da so eine Remise sicher denkbar“, erklärte Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher bei der Vorstellung der Idee. „Am Ende ist es mit dem Bau eines Gebäudes aber nicht getan.“ Entwässerung, Gebäude-Versicherung und ein erforderlicher Vertrag mit der Gemeinde, da das Gebäude auf einem Gemeindegrundstück stehen würde, sind nur drei der zu beantwortenden Fragen. Mit denen beschäftigen sich zurzeit die Ratsfraktionen intern. Beim Heimatverein hofft man auf einen positiven Ausgang der Diskussion.