Mit „Berry HenriXs“ durch die Nacht

Everswinkel -

Nach dem Super-Sommer 2018 will der Elferrat des MGV/BSHV-Karnevals zumindest sommerliche Drinks zurückholen und zu einem Teil seiner Parade werden lassen. Die traditionelle Weinprobe ist in diesem Jahr einer neuen Idee gewichen: einer Cocktail-Probe. Zusammen mit dem Festwirt Axel Bröker wird der Elferrat in diesem Jahr erstmalig auf der Karnevals-Parade des MGV/BSHV am 16. Februar sommerliche Cocktails anbieten.