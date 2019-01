„Die Jungs brennen für die Sache und haben für das Jubiläumsjahr noch einiges für uns auf Lager“, begrüßte Sebastian Seidel, Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, die Besucher der Messe bei seiner Gedenkansprache am vergangenen Samstag auf der Kirchplatz der St.-Agatha-Kirche. Der Ausspruch war angelehnt an das Motto des Kameradschaftsfestes: „Nur wer brennt, kann andere entzünden.“ Mit der Feier sollten nicht nur die Verstorbenen geehrt, sondern auch die Begeisterung des Berufes auf die Mitfeiernden übertragen werden.

Die Männer und Frauen der Feuerwehr luden die Gemeinde zu einem gemeinsamen Gottesdienst ein, der unter der Überschrift stand „Hab keine Angst, wir sitzen alle im selben Boot.“ Das Motto zog sich durch den gesamten Gottesdienst. Von den Ansprachen der Feuerwehrleute, über die Predigt bis hin zu der Liedauswahl.

Mit viel Liebe zum Detail haben die Mitglieder der Feuerwehr den Gottesdienst gestaltet und vorbereitet. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr ist das Motto der Feuerwehr. Wir sitzen alle in einem Boot mit Gott, im Einsatz sind wir nicht alleine“, erklärte Alexander Wiesmann, Löschzugführer, zu Beginn des Gottesdienstes. Die Gemeinde lauschte ihm gespannt. War es doch etwas besonderes, dass der Geistliche kaum Redeanteil in der Messe hatte. Pfarrer Heinrich Hagedorn griff das Sinnbild des Löschzugführers auf und bat für die Einsatzkräfte „das Boot in den richtigen Hafen zu lenken“. Er verglich Markus „Die Vollmacht Jesu über Wind und Wellen“, bei dem die Jünger angsterfüllt im sinkenden Boot zu Jesus laufen, mit dem Ruf nach der Feuerwehr in der Katastrophe. „Zu einem Wunder kann man beitragen. In einem Einsatz wird die Feuerwehr Teil eines kleinen oder großen Wunders“, führte Hagedorn weiter aus.

Besonderen Anklang fanden die beiden Lieder „Wir wollen Menschen helfen“ und „Lobe den Herren“, bei dem die Liedtexte zum Alltag der Feuerwehr angepasst wurden und zu bekannten Melodien gesungen wurden. Kreativ umgesetzt wurden zudem die Fürbitten. Anstelle klassisch vorgetragener Fürbitten, verteilte die Feuerwehr eine „Gebets-Rettungsleine“ in den Farben der Bundesrepublik Deutschland. Gemeinsam mit der Gemeinde wurden die Bitten aus dem, ebenfalls verteilten, Knoten-Gebetsheft vorgetragen. „Wir sind ein tatkräftiges Team, wir sind stark wie ein Seil“, erklärten Matthias Drostel und Mark Hansel die Symbolik der Rettungsleine.

Eine weitere Besonderheit der Messe war die Verteilung kleiner Wunschzettel. Die Gemeinde hatte die Möglichkeit, Wünsche und Danksagungen nieder zu schreiben, während in der Kirche „Wir sitzen alle in einem Boot“ von Marius Müller-Westernhagen abgespielt wurde. Im Anschluss an den Gottesdienst konnten die Zettel in eine „Wunschkiste“ gesteckt werden, die im Rahmen des Jubiläumsjahres noch geöffnet wird. Mit einem Fackelzug wurde an die im Einsatz verstorbenen Feuerwehrleute und all jener, die sie nicht retten konnten, gedacht. Nach einer Gedenkminute setzte sich der Fackelzug, bestehend aus der Feuerwehr und Marschkapelle, in Bewegung Richtung Gastwirtschaft Grause. Der Abend konnte hier gemütlich ausklingen.

Die nächste Aktion im Rahmen des Jubiläumsjahres wird am 11. Februar eine große gemeinsame Übung mit der Feuerwehr in Everswinkel auf dem Kirchplatz der St. Agatha Kirche sein.