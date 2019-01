Mit klarem Kompass in die Zukunft

Ein Bürgermeister, der gar nicht erst versuchte, eine zweite Haushaltsrede zu halten, sondern ausgewählte erreichte und zu erreichende Ziele wie Stecknadeln auf einer Reisekarte setzte. Ein Pastoralreferent, der seine eigenen Überlegungen zu den passenden Neujahrs-Grußworten selbst zum Thema machte. Und eine Spargelkönigin, die erst ihr Krönchen richtete und dann mit lustig-launigen Worten das erste Jahr ihrer Regentschaft bilanzierte. Dazwischen mit Hannah Cremann eine junge Musikerin, die mit ihrer glockenklaren Stimme und ihrem Keyboardspiel drei Songperlen noch zu veredeln wusste. Alles wohltuend kompakt.

An diesem kalten, klaren Winter-Sonntag, der mit einem spektakulären Himmelsszenario ins Finale ging – im Westen die untergehende orange-rote Sonne am wolkenlosen Horizont, im Osten etwa auf gleicher Höhe schon der leuchtende aufgehende Vollmond – musste (durfte) Bürgermeister Sebastian Seidel viele Hände schütteln. Proppevolles Rathaus beim Stelldichein zum Jahresstart. Unter den Besuchern auch Landrat Dr. Olaf Gericke und der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier.

„Im vergangenen Jahr hat sich die Erde natürlich weitergedreht, und auch in unserer Gemeinde hat sich viel getan“, setzte Seidel zu einem kleinen Parforceritt durch prägende Themen des Jahres 2018 an, bei denen „viele Impulse für die Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinde“ gesetzt worden seien. „Wieder einmal hat sich gezeigt, dass die besten Ergebnisse immer dann erzielt werden können, wenn Hauptamtler und Ehrenamtler gemeinsam für die Projekte brennen“, und dies sei vor allem im gemeinsamen Wirken für die geflüchteten Menschen ablesbar gewesen. Bemühungen, die bekanntlich mit dem Integrationspreis des Bundes-Innenministeriums gewürdigt wurden. „Das ist eine wichtige Aufgabe, die uns noch Jahre bewegen wird.“

Seidel sprach allen seinen Dank aus, die sich „in unser Gemeindeleben eingemischt und sich engagiert haben“. Er würdigte zudem einen „positiven Geist“ in den politischen Diskussionen von Ausschüssen und Rat, wo man entweder Einigkeit erzielt, zumindest aber einen sachlichen und fairen Umgang miteinander erreicht habe. Das war bekanntlich auch schon anders. Erwartungsgemäß galt sein Dank noch einmal dem nach Ascheberg gewechselten (und am Sonntag verhinderten) Amtsleiter Thomas Stohldreier, der in den zwölf Jahren „die Gemeinde mit seinem Sach- und Fachverstand, aber auch mit seiner Persönlichkeit geprägt und nach vorne gebracht“ habe. Stohldreiers Nachfolger beginne zum 1. Februar, aber man wolle ihm zunächst ein paar Tage der Eingewöhnung gönnen, bevor er öffentlich vorgestellt werde.

An Themen und Aufgaben für 2019 werde es nicht mangeln. Der Bogen reicht von Schulentwicklung und -sicherung über die neuen Baugebiete Königskamp III und Bergkamp III, neue Gewerbeflächen, die „große Aufgabe Windkraft“, die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit oder die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zur Europawahl. Seidel appellierte leidenschaftlich an die Vitus-Bürger, wählen zu gehen. „Es gibt Kräfte, die vehement daran arbeiten, die Europäische Union auseinander zu treiben.“ Die EU sei mehr als eine Wirtschafts- und Währungsunion. „Machen Sie die Wahl zu einer Abstimmung über Europa.“ Es gebe sicher einiges zu verbessern, aber mitgestalten könne man nur, wenn man dabei sei.

Und allen Themen voran das Gemeindeentwicklungskonzept, das dem kommunalen Handeln eine Richtung geben soll. „In unserer schnelllebigen Zeit ist es wichtig, einen klaren Kompass zu haben – einen gemeinsamen roten Faden, an dem wir uns entlang bewegen. Wir wollen uns also im neuen Jahr bewusst machen, wie wir in unserer Gemeinde in Zukunft leben wollen.“ Die Liste an Fragen, auf die man bei diesem Prozess Antworten finden wolle, sei umfassend, aber auch offen. „Wir wollen Sie fragen. Sie sind die Bürger der Gemeinde, wir wollen Sie mit einbinden. Überlassen Sie das Feld nicht anderen, machen Sie mit!“