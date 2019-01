Zeichen von Gelassenheit

Ganz kurz: Die Mutter war schuld. Die hatte nämlich jenen Flyer, mit dem die Vereinigung Spargelstraße NRW ihre mittlerweile 7. Repräsentantin für Nordrhein-Westfalen suchte, nicht nur entdeckt, sondern Tochter Christine auch still beim Frühstück herübergeschoben. „Das war gar nicht meine Idee“, entschuldigte sich die Referentin schon fast. Oma, Mutter, Schwester – jeder hatte eine Meinung zu diesem Amt. „Ich natürlich auch“, blickte Christine Hengemann auf den Moment zurück, als sie sich selbst die Frage stellte, „kriege ich das neben Ausbildung und Handballspielen unter einen Hut?“ Die Antwort endete bekanntlich mit einem „Ja“. „Kartoffel-Königin wäre ich nicht so gern geworden“ – eine Bemerkung, die für Heiterkeit im Ratssaal sorgte.

Die überraschende Wahl, das große Medieninteresse, alles ging ganz schnell. Eine Herausforderung für die junge Everswinkelerin. Vorträge, Grußworte und Repräsentationsaufgaben bei Spargelfesten und -wettbewerben, Hoffesten, ja sogar bei einer Oldtimer-Rallye. „Man muss viele Hände schütteln, viel Bussis links und rechts.“ „Nebenbei“ natürlich die Ausbildung zur Industriekauffrau und – seit früher Jugend – die Mitarbeit auf dem Spargelhof zu Hause. „Meine Mutter hielt schon immer viel von Kinderarbeit“, ein flapsiger Spruch, der für schallendes Gelächter sorgte. Auch das bisherige persönliche Highlight – der Besuch zweiter britischer Reporterinnen auf dem Hof, um über Spargel im Allgemeinen und die Spargelkönigin im Besonderen für die Food-Ausgabe des National Geographic zu berichten – verband die Gastrednerin mit einem süffisanten Fazit: „Man kann den Briten ja nicht verübeln, dass sie auch in Deutschland nach einer Queen suchen.“ Insgesamt, so bilanzierte Hengemann, „ein tolles erstes Jahr“, und ins zweite Amtsjahr gehe sie nun wesentlich gelassener.

Gelassen bei seiner Premiere: Pastoralreferent Alexander Scherner. Foto: Klaus Meyer

Wie gelassen Alexander Scherner, Pastoralreferent seit August 2018, an seiner neuen Wirkungsstätte schon zu sein scheint, deutete er in seinen launigen Überlegungen an, was man denn bei so einem Neujahrs-Empfang Mitte Januar als Kernthema wählen solle. „Allerdings konnte ich mich da überhaupt nicht entscheiden.“ Noch nicht einmal zur Form der Begrüßung. Aber das war‘s: das „Sich-entscheiden-müssen“. Eine Aufgabe, vor der jeder immer wieder stehe – beruflich wie privat. Der Rückblick – eine Bilanz von Entscheidungen. Sich an richtigen Entscheidungen zu erfreuen, aber sich auch „bewusst zu machen, was habe ich vielleicht falsch entschieden“, um daraus zu lernen. Die guten Wünsche fürs Jahr verband Scherner mit dem Glauben: „Bei allen Entscheidungen und Hürden in unserem Leben ist Gott auf unserer Seite. Und da bin ich mir sicher: Darauf können wir uns verlassen.“ Und die Begrüßung? Ein „Hallo“ war‘s dann schließlich . . .