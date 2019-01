In den Startlöchern zur Europawahl

Alverskirchen -

Das gute Klima in Vorstand und Fraktion auf beiden Parteiebenen lobte die Orts- und stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP, Dagmar Brockmann, anlässlich des traditionell gemeinsamen Neujahrs-Frühschoppens von FDP-Ortsverband und FDP-Kreisverband am Sonntag im Landhaus Bisping in Alverskirchen. Dabei begrüßte sie Bürgermeister Sebastian Seidel ebenso wie zahlreiche Delegationen aus dem ganzen Kreisgebiet.