Nachdem zunächst in der St.-Magnus-Kirche ein sogenannter „Evensong“ (Abendlob) für Chor und Klavier gestaltet wurde, brachten die beiden Protagonisten im darauffolgenden Jahr das Klassik-Pop-Oratorium „Maria“ zur Aufführung. Die Musik stammt aus der Feder des zeitgenössischen Komponisten Thomas Gabriel, der Text von Eugen Eckert. Wegen des großen Erfolges kam es in Januar 2018 zu einer Wiederholung des Konzerts. Jetzt steht ein weiteres Werk vor der Aufführung.

Im nunmehr dritten Projekt dieser Reihe haben sich die beiden Berufsmusiker wiederum für ein Werk von Thomas Gabriel entschieden. Das Schöpfungs-Oratorium „…und dann war Licht“ – ebenfalls mit Texten von Eugen Eckert in deutscher Sprache – vertont die sieben Tage der Schöpfungsgeschichte. Musikalisch ist das Oratorium sehr abwechslungsreich gestaltet, von klassischen Chorsätzen bis hin zu swingend oder rockig gestalteten Passagen. Der Text hält sich eng an die biblische Vorlage der Schöpfungsgeschichte, greift aber auch aktuelle Themen auf, gepaart mit Sozialkritik.

Neben dem 70 Sängerinnen und Sängern des Projekt-Chores unter der Leitung von Lawong sind mehrere Profimusiker an der Aufführung beteiligt. Die Gesangssolisten Kerstin und Michael Arnemann aus Everswinkel musizieren sowohl mit einem kleinen Orchester aus Bläsern und Streichern als auch mit einer Band. „Dieses Projekt bietet uns auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, ein Werk dieser Größenordnung in der schönen Magnus-Kirche zur Aufführung zu bringen“, stellt Kraß die Besonderheit des Konzertes heraus.

An zwei Tagen haben Besucher die Möglichkeit, das Oratorium zu erleben. Am Samstag und Sonntag, 26./27. Januar, jeweils um 15 Uhr wird das Werk in der St.-Magnus-Kirche zur Aufführung gebracht. Einlass ist an beiden Tagen um 14.15 Uhr. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. „Somit soll es, auch auf besonderen Wunsch des Kirchenvorstandes jedem ermöglicht werden, dieses Konzert zu besuchen“, erklärt Kraß die Neuerung und fügt hinzu: „Wir freuen uns natürlich zur Deckung der Kosten über eine großherzige Spende“.