Vom Dorfmaler zum Dorfschreiber

Der Arbeitskreis Literatur lädt über eine öffentliche Ausschreibung einen deutschsprachigen Journalisten/Autoren aus ganz NRW sowie den benachbarten Regionen der Niederlande und Belgiens für drei Monate in das Vitus-Dorf ein. Auch das Projekt wird großzügig unterstützt durch die Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf, teilt der Kulturkreis mit.

Eine hochkarätig besetzte Jury wird noch in diesem Jahr tagen, um einen geeigneten Kandidaten auszuwählen. Ihr gehört unter anderem der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Walter Gödden an, Honorarprofessor der Universität Paderborn, Geschäftsführer der Literaturkommission für Westfalen und wissenschaftlicher Leiter des Museums für Westfälische Literatur Haus Nottbeck. Auch Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, künstlerischer Leiter des Lyrikertreffens Münster und Mitglied im P.E.N. Zentrum Deutschland, hat sich bereitgefunden, das Vorhaben aktiv zu begleiten.

Peter Scholz, Kuratoriumsmitglied der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf und Vorstand der Sparkasse Münsterland Ost, zeigt sich begeistert vom Vorhaben. „Everswinkel darf sich auf den Dorfschreiber freuen. Er oder sie wird in das Leben vor Ort eintauchen, eigene Erlebnisse schriftstellerisch aufbereiten und vielleicht das eine oder andere Außergewöhnliche über die Gemeinde berichten.“ Die Kulturstiftung unterstütze diese literarische Erlebnisreise gerne, da auf kreative Weise „ein ganz besonderer Blick auf diese lebenswerte Gemeinde gerichtet wird“.

Vom 15. April bis zum 15. Juli 2020 wird der Dorfschreiber dann in der Gemeinde residieren. Er wird unter anderem an zwei „öffentlichen“ Schreibplätzen (einem in Everswinkel und einem in Alverskirchen) tätig sein und während seines Aufenthaltes Eindrücke vom Geschehen in beiden Ortsteilen sammeln, dokumentieren und schriftstellerisch verarbeiten. Angedacht ist zudem eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Vereinen in der Gemeinde. Zunächst aber freut sich der Kulturkreis Everswinkel über vielfältige Bewerbungen.