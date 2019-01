Wer zuerst vier Zahlen streichen kann, ruft laut „Bingo!“ und hat gewonnen, So einfach und doch so spannend und kurzweilig ist das Spiel. Vier Runden werden gespielt, und jedes Mal gibt es einen Fünf-Euro-Gutschein der IGSE zu gewinnen.

Diese Alternative zum westfälischen Winter bietet die Flüchtlings-Initiative am Sonntag im Haus der Generationen in der Nordstraße. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher – ob groß oder klein, Poalbörger oder Neubürger, ob Flüchtling oder Alteingesessener. Ab 16 Uhr steht der renovierte Veranstaltungsraum des HdG für alle Interessierten offen. Beim Bingo-Spielen sein Glück herausfordern oder einfach bei Kaffee, Tee und Plätzchen eine nette Unterhaltung mit dem Nachbarn – alles ist möglich, heißt es in der Pressemeldung der Organisatoren. „Miteinander ins Gespräch kommen ist immer der Anfang eines guten Weges.“